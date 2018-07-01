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Реклама средств для бритья произвела фурор, показав настоящие волосы на женском теле

02.07.2018 08:15 — Разное | Tut.by  
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Это революция! Такую реакцию вызвала реклама средств для бритья американской торговой марки Billie, которая называет себя первым феминистским брендом. Что же в ней столь необычного?

 

Публикация от Billie (@billie)

«Мы провели много исследований, чтобы понять отношение женщин к волосам на теле, и обнаружили, что используются определенные клише», — сказал в интервью порталу MIC учредитель Billie Джордж Гули. А именно: ты выглядишь превосходно, если на твоем теле нет волос, а вот их наличие даже в какой-то степени постыдно.

Особенность кампании Billie заключается в том, что она не только предлагает современные средства для бритья, но и демонстрирует то, чего вы никогда не видели в таких рекламах — настоящие волосы на теле.

Вспомните, практически все рекламные ролики о бритье, нацеленные на женщин, показывают бритье… без волос. В свою очередь Billie открыто демонстрирует, что у женщин они есть.

 

Публикация от Billie (@billie)

«Часть кампании — сказать, что это нормально, когда у женщины на теле есть волосы, и что это ее выбор. Мне нравится бритье, это мой выбор, но я не хочу, чтобы кто-нибудь говорил мне, что мне нужно бриться только потому, что я женщина, — отмечает Гули. — С точки зрения продукта мы показываем, что наши бритвы хорошо удаляют волосы. Вы видите ногу с волосами и видите, как работает продукт. Это демонстрация продукта в его самой правильной форме».

 

Публикация от Billie (@billie)

 
 
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Это революция! Такую реакцию вызвала реклама средств для бритья американской торговой марки Billie
 
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