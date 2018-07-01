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Реклама средств для бритья произвела фурор, показав настоящие волосы на женском теле
Это революция! Такую реакцию вызвала реклама средств для бритья американской торговой марки Billie, которая называет себя первым феминистским брендом. Что же в ней столь необычного?
«Мы провели много исследований, чтобы понять отношение женщин к волосам на теле, и обнаружили, что используются определенные клише», — сказал в интервью
Особенность кампании Billie заключается в том, что она не только предлагает современные средства для бритья, но и демонстрирует то, чего вы никогда не видели в таких рекламах — настоящие волосы на теле.
Вспомните, практически все рекламные ролики о бритье, нацеленные на женщин, показывают бритье… без волос. В свою очередь Billie открыто демонстрирует, что у женщин они есть.
«Часть кампании — сказать, что это нормально, когда у женщины на теле есть волосы, и что это ее выбор. Мне нравится бритье, это мой выбор, но я не хочу, чтобы кто-нибудь говорил мне, что мне нужно бриться только потому, что я женщина, — отмечает Гули. — С точки зрения продукта мы показываем, что наши бритвы хорошо удаляют волосы. Вы видите ногу с волосами и видите, как работает продукт. Это демонстрация продукта в его самой правильной форме».
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Это революция! Такую реакцию вызвала реклама средств для бритья американской торговой марки Billie
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