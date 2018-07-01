Сын фронтовика и доктор философии





Наша страна готовится встретить славную дату – 74-ю годовщину освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Неумолимо мчится вперед время, но мы всегда будем помнить подвиг наших дедов и отцов во имя Отечества.

Фондовые коллекции музея насчитывают более восьми тысяч единиц хранения, что является богатейшим материалом для изучения военной истории. Собраны материалы о ветеранах войны, свидетелях военных лет, воинских частях и соединениях, участвовавших в освобождении района от немецко-фашистских захватчиков, партизанах и подпольщиках, организовывавших сопротивление на временно оккупированной территории.

Часть экспозиции музея посвящена событиям Великой Отечественной войны. Здесь экспонируются письма, документы военных лет, награды, семейные реликвии.



Благодаря переписке, воспоминаниям очевидцев становятся известны судьбы многих фронтовиков и подпольщиков.

В музей за помощью обратился гражданин России Алексей Радугин. Родился он 28 марта 1943 года в д. Огородники. Его отец, как удалось установить, был красноармейцем 13 мехкорпуса, отступавшего в 1941 году по территории нашего района. В 1942 году был арестован немцами, и дальнейшая его судьба неизвестна. После Победы в 1947 году мать Алексея Алексеевича уехала с сыном в Россию.

Спустя много лет, не теряя надежды, Алексей Алексеевич приехал на родину, чтобы узнать что-нибудь об отце. К счастью, сохранились церковные записи о регистрации брака его родителей. Так удалось восстановить утерянное звено его биографии, а плеяда наших знаменитых земляков пополнилась еще одним именем – Алексей Алексеевич Радугин.



В настоящее время профессор Радугин – доктор философских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, до 2014 года – заведующий кафедрой философии, социологии и истории Воронежского государственного архитектурно-строительного университета, академик Международной академии наук высшей школы.



Под руководством профессора Радугина преподавателями кафедры в соавторстве с учеными других вузов г. Воронежа был подготовлен и издан цикл учебников и справочной литературы по всему комплексу гуманитарных и социально-политических дисциплин. Основная идея издания этого цикла – создать систему учебных пособий, объединенных общей концепцией, не противоречащих, а взаимодополняющих друг друга, формирующую целостную мировоззренческую и социально-политическую картину общественной жизни. Алексей Алексеевич передал в дар музею несколько учебных пособий из этого цикла.



Несмотря на то, что зачастую люди находятся далеко за пределами нашей республики, духовно они остаются частицей нашей истории, частицей своей малой родины.

Ольга ТРОФИМИК,

главный хранитель фондов Свислочского историко-краеведческого музея.