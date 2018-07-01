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Если делать по сто отжиманий в день, как за месяц поменяется тело
Показываем результаты тех, кто бросил себе такой вызов.
«Это упражнение можно выполнять где угодно и когда угодно»
Сэм Страйкер из
— Но мне было любопытно: что, если я поставлю перед собой фитнес-челлендж, который можно выполнять, где угодно? Чтобы отжиматься, не надо платить за абонемент в фитнес-клуб, — иронизировал Сэм.
Большую часть отжиманий журналист старался делать утром. Тренироваться приходилось и дома, и в офисе, и у бассейна. Хотя порой было трудно, за месяц парень не пропустил ни дня.
В итоге Сэм почувствовал себя куда более сильным. Вдохновил многих своих знакомых. А что насчет внешних изменений? Поначалу их практически не было заметно, но за месяц разница стала очевидной.
Чем дальше, тем сложнее
В таком же челлендже участвовали еще двое сотрудников
Чем дальше, тем сложнее: упражняться нужно было каждый день, без перерывов на восстановление. «Болели руки, плечи, спина», — жаловались парни.
Но вот каких результатов им удалось добиться за месяц.
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