Если делать по сто отжиманий в день, как за месяц поменяется тело

Показываем результаты тех, кто бросил себе такой вызов.

«Это упражнение можно выполнять где угодно и когда угодно»

Сэм Страйкер из BuzzFeed был в хорошей спортивной форме и до того, как решил отжиматься по сто раз за день: парень — соревнующийся пловец, так что он тренируется в бассейне по четыре-шесть раз за неделю.

— Но мне было любопытно: что, если я поставлю перед собой фитнес-челлендж, который можно выполнять, где угодно? Чтобы отжиматься, не надо платить за абонемент в фитнес-клуб, — иронизировал Сэм.

Большую часть отжиманий журналист старался делать утром. Тренироваться приходилось и дома, и в офисе, и у бассейна. Хотя порой было трудно, за месяц парень не пропустил ни дня.

В итоге Сэм почувствовал себя куда более сильным. Вдохновил многих своих знакомых. А что насчет внешних изменений? Поначалу их практически не было заметно, но за месяц разница стала очевидной.



Фото: buzzfeed.com



Фото: buzzfeed.com



Фото: buzzfeed.com

Чем дальше, тем сложнее

В таком же челлендже участвовали еще двое сотрудников BuzzFeed : чтобы стать сильнее и обзавестись более широкими плечами. Изначальная физическая подготовка парней была скромнее. За первый подход у одного из добровольцев получилось выполнить только 17 отжиманий, а к полной сотне за сутки он пришел лишь на пятый день челленджа.

Чем дальше, тем сложнее: упражняться нужно было каждый день, без перерывов на восстановление. «Болели руки, плечи, спина», — жаловались парни.

Но вот каких результатов им удалось добиться за месяц.



Скриншот: BuzzFeedBlue



Скриншот: BuzzFeedBlue



Скриншот: BuzzFeedBlue



Скриншот: BuzzFeedBlue