Джеймс Бонд за кромкой поля: 5 самых красивых тренеров на чемпионате мира по футболу

В дни чемпионата мира по футболу основное внимание приковано, разумеется, к футболистам. Однако во время матчей камеры часто выхватывают лица тренеров национальных команд, которые производят впечатление даже на тех, кто не интересуется футболом. Пятерка самых привлекательных тренеров ЧМ-2018 — в подборке «Газеты.Ru».

Эрве Ренар, Марокко

Публикация от Reda El Alaoui | رضـا العلـوي (@redaelalaouiofficial) 25 Июн 2018 в 12:58 PDT

Сборная Марокко выступает на ЧМ-2018 не слишком блестяще — из-за того, что она проиграла Ирану и Португалии, ничья в матче с Испанией ей не помогла. Зрители готовы простить не слишком впечатляющие результаты марокканцев их тренеру Эрве Ренару, потому что внешность у 49-летнего француза как раз весьма выдающаяся. Пользователи соцсетей сравнивают его с Джейми Ланнистером из «Игры престолов» и задаются вопросом, когда он успевает тренировать футболистов, если он наверняка постоянно занят на съемках для обложек любовных романов. Кстати, для обложки он действительно недавно снялся: в апреле он в компании супруги Виван Дейе украсил журнал Hola! Maroc.

Карьера французского защитника началась с клуба «Канн», за который он начал играть в 1983 году. После этого были «Стад де Валлюри» и «Драгиньян», а в 1999 году он занял в том же клубе Драгиньян позицию тренера.

С 2007 года он тренирует сборные африканских стран — Ганы, Замбии, Анголы, Кот д’Ивуара, — прервавшись дважды для того, чтобы заступить на пост тренера французских команд «Сошо» и «Лилль». Команду Марокко Эрве Ренар тренирует с 2016 года.

Алиу Сиссе, Сенегал