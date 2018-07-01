Тренды лета-2018. Подбираем сексуальные купальники для любого типа фигуры

Пляжный сезон обычно начинается с… выбора купальника! Подбирая бикини, учитывайте не только тренды, но и особенности своей фигуры. Как найти свой идеальный купальник на лето-2018, рассказывает Ольга Кийко — стилист-имиджмейкер.



Фото из личного архива Ольги Кийко

Купальники со шнуровкой













Да-да, как в те самые 90-е! Шнуровка придаст вашему образу сексуальности, но стоит помнить, что она ни в коем случае не должна пережимать ваши формы, только подчеркивать! Если на вашем теле остаются красные полосы от купальника — значит, фасон или размер вам не подходят.

Купальники со шнуровкой лучше носить на загорелое тело, поэтому для отдыха на пляже они не подходят. Такие купальники украсят пенную вечеринку или небольшую яхту вашего друга.

Купальники с логотипами и надписями













Ваш образ будет продуманным, если вы выберете купальник с надписью. Предостерегаем: если не знаете перевод или точное значение фразы, лучше перестрахуйтесь и перепроверьте, чтобы избежать курьезов.

Надписи отлично подойдут юным девушкам и тем, кто не слишком жалует классику. Такие купальники подойдут для любого случая.

Горошек













Быть в тренде и одновременно придать фигуре идеальную форму поможет горошек — прекрасный корректор вашего тела.

Хотите выглядеть стройнее — выбирайте белый горох среднего или мелкого размеров, есть необходимость увеличить объемы — на помощь придет крупный горошек как белого, так и темных цветов.

Горошек подходит для любого случая, но на территории бассейна будет выглядеть особенно актуально. Дополните такой купальник шляпой с широкими полями и крупными браслетами.

Бельевой стиль









Еще в прошлом году модный мир захватил бельевой тренд. Он актуален и сейчас. Выбрать что-то привлекательное можно как у дизайнеров, так и в магазинах отечественных производителей. Тренд не обошел и купальники — бельевой стиль проявляется в кружевной отделке, шелковой и атласной ткани.

Когда надеваешь такие купальники, важно чувствовать меру — на пляже вряд ли оценят бикини из прозрачной сеточки. Зато для эффектной и откровенной фотосессии такой купальник будет как раз в тему.

Анималистичный принт













Смелая любительница выделиться из толпы уверенно переносит сотни взглядов. Если это о вас, купальники с имитацией звериной кожи как раз то, что вы искали.

Зебра, тигр, леопард (куда же без него!) и другие принты в тренде летом-2018.

Эти купальники актуальны и для появления на пляже, и на пенной вечеринке.

Воланы





Купальники с воланами в моде уже не первый год, что и объяснимо: они легко придают образу игривое настроение.

Стоит обращать внимание на расположение воланов, поскольку они зрительно увеличивают объемы фигуры. Вряд ли будет хорошо смотреться волан на талии, поскольку он будет «увеличивать» обхват.

Такой купальник добавит неудобства на пляже, поскольку нанести солнцезащитный крем будет непросто. Зато выглядеть вы будете стильно.

Стиль спорт-шик













Для любительниц спортзала, фитнеса, аэробики есть отличная новость: купальники в спортивном стиле сейчас в тренде. Теперь в комфортной модной одежде вы сможете показать подтянутую фигуру.

Такие купальники подходят как для пассивного отдыха у моря, так и для активного времяпрепровождения. Поэтому если вы любите серфинг, дайвинг, волейбол, бадминтон и другие пляжные игры, то купальник в стиле спорт-шик вам в помощь.

Какой купальник вы выберете для пляжного сезона, а какой — никогда не наденете? Делитесь своим мнением в комментариях.