В связи с приближением зерноуборочной страды Энергонадзор напоминает о соблюдение правил электробезопасности на объектах уборки урожая

Электроэнергия является одним из наиболее удобных и экономически выгодных видов энергоресурсов. К сожалению, до сих пор случаи электротравматизма не редкость. Основными причинами электротравм на производстве являются неудовлетворительная организация работ в электроустановках, незнание и невыполнение руководителями работ и потерпевшими требований электробезопасности (отсутствие инструкций, несвоевременное проведение инструктажей), пренебрежение средствами индивидуальной защиты, несоответствие электроустановок установленным требованиям норм и правил, непроведение электрофизических испытаний и измерений.

В связи с приближением зерноуборочной страды и использования большого количества передвижных электрифицированных механизмов, а также проведения работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи, энергонадзор напоминает руководителям предприятий и организаций, лицам, ответственным за электрохозяйство, о необходимости:

- проведения ЭФИ на объектах уборки урожая;

- проведения инструктажей и проверки знаний на соответствующую группу по электробезопасности персоналу, задействованному на объектах уборки урожая;

В охранных зонах ВЛ без письменного согласия организации, в ведении которых находятся эти линии, запрещается:

- осуществлять погрузочно-разгрузочные работы;

- складировать солому;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности земли более 4,5 метра.

Ввиду наступления летних каникул хотелось бы напомнить родителям и ответственным должностным лицам об организации досуга детей во время отдыха, напоминания, разъяснения и контроля выполнения ими элементарных правил электробезопасности.

В очередной раз акцентируем внимание рыбаков о запрещении рыбной ловли в охранной зоне ВЛ. Из-за пренебрежения вышеизложенным на территории Беларуси с начала года из-за рыбной ловли в охранных зонах ВЛ уже пострадало 5 человек.

Только безусловное, своевременное и в полном объеме выполнение требований Правил эксплуатации электроустановок, соответствующих предписаний и рекомендаций позволит избежать случаев электротравматизма, пожаров, аварий.

Владимир КОВАЛЮК, старший инспектор ЭИ РЭИ.