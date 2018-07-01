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В Поставском районе сестра вынесла четверых детей из горящего дома

02.07.2018 08:51 — Разное | Аргументы и факты  
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В Поставском районе сестра вынесла четверых детей из горящего дома
МЧС Республики Беларусь

Трагедия произошла 1 июля днем. Спасателям поступило сообщение о пожаре в доме по улице Лесной в деревне Полесье Поставского района.

В доме проживали мужчина 1964 года рождения совместно с сожительницей 1978 г. р., которая находится в декретном отпуске, а также шестью маленькими детьми. Семья состоит на учете в отделе образования Поставского РИК как находящаяся в социально опасном положении. 

В Поставском районе сестра вынесла четверых детей из горящего дома В Гродно при пожаре в квартире погибли три человека

На момент пожара хозяин находился в поле, сожительница была у соседей и выпивала, дети находились дома одни, сообщили в МЧС.  

По словам старшей девочки, она обнаружила пожар и вынесла четверых детей. Разбудить восьмилетнюю сестру ребенок не смог. В 17:09 под слоем обрушившихся строительных конструкций в комнате было обнаружено тело несовершеннолетней.

Пожар уничтожил кровлю и потолочное перекрытие, имущество, повредил стены. Причина возгорания выясняется. 

 
Теги: Гродно
 
 
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‍Шестеро малолетних детей были оставлены без присмотра. В результате одна девочка погибла.
 
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