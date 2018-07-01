В Поставском районе сестра вынесла четверых детей из горящего дома

Трагедия произошла 1 июля днем. Спасателям поступило сообщение о пожаре в доме по улице Лесной в деревне Полесье Поставского района.

В доме проживали мужчина 1964 года рождения совместно с сожительницей 1978 г. р., которая находится в декретном отпуске, а также шестью маленькими детьми. Семья состоит на учете в отделе образования Поставского РИК как находящаяся в социально опасном положении.

Гродно В при пожаре в квартире погибли три человека

На момент пожара хозяин находился в поле, сожительница была у соседей и выпивала, дети находились дома одни, сообщили в МЧС.

По словам старшей девочки, она обнаружила пожар и вынесла четверых детей. Разбудить восьмилетнюю сестру ребенок не смог. В 17:09 под слоем обрушившихся строительных конструкций в комнате было обнаружено тело несовершеннолетней.

Пожар уничтожил кровлю и потолочное перекрытие, имущество, повредил стены. Причина возгорания выясняется.