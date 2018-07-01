Вдохновляющая история успеха Олега Тинькова



Фото с сайта 360tv.ru

Детство российского миллиардера Олега Тинькова прошло в Ленинск-Кузнецке (Кемеровская область). Отец работал шахтером, мать — портнихой, семья жила в бараке без водопровода и с туалетом на улице. Однако мириться с бедностью он не собирался, и в итоге стал одним из богатейших людей в мире.

Предпринимательская жилка у Тинькова проявилась довольно рано. Во время учебы в Ленинградском горном институте он перепродавал дефицитные товары, купленные у иностранных студентов. Так и не доучившись, Олег открыл магазин техники «Техношок». Потом был ресторан «Тинькофф», производство пельменей «Дарья», завод и пиво Tinkoff…

В 2006 году он внезапно становится банкиром и запускает первый в России банк, который обслуживает клиентов дистанционно.

В чем главный секрет успеха Олега Тинькова? Ответ — видео.