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МИД предупредил о серьезных сложностях с вылетом белорусских туристов из Киева
Министерство иностранных дел Беларуси предупредило о возникновении серьезных сложностей с вылетом белорусских туристов из Киева.
"Серьезные сложности с вылетом белорусских туристов из Киева с авиакомпаниями Bravo Airways и Anda Air. Отмена в Аликанте, Люблин, Тунис, Тирану, Шарм-эш-Шейх, задержки Анталия, Батуми", - говорится в сообщении МИД в Твиттер.
Внешнеполитическое ведомство рекомендовало белорусам перед вылетом связаться со своими туроператорами.
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Министерство иностранных дел Беларуси предупредило о возникновении серьезных сложностей с вылетом белорусских туристов из Киева. "Серьезные сложности с вылетом...
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