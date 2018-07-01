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МИД предупредил о серьезных сложностях с вылетом белорусских туристов из Киева

02.07.2018 09:05 — Разное | Интерфакс  
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Министерство иностранных дел Беларуси предупредило о возникновении серьезных сложностей с вылетом белорусских туристов из Киева.

"Серьезные сложности с вылетом белорусских туристов из Киева с авиакомпаниями Bravo Airways и Anda Air. Отмена в Аликанте, Люблин, Тунис, Тирану, Шарм-эш-Шейх, задержки Анталия, Батуми", - говорится в сообщении МИД в Твиттер.

Внешнеполитическое ведомство рекомендовало белорусам перед вылетом связаться со своими туроператорами.

 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси предупредило о возникновении серьезных сложностей с вылетом белорусских туристов из Киева. "Серьезные сложности с вылетом...
 
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