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Беларусь готовится отметить День Независимости

02.07.2018 09:36 — Разное | ОНТ  
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3 июля 1944 года произошло освобождение Минска от немецких войск в ходе операции «Багратион». 

В этот день войска первого и второго белорусских фронтов освободили от немецко-фашистских захватчиков Червень и Столбцы. После Советские войска завладели Несвижем. В этот же день от немецко-фашистских захватчиков были освобождены Докшицы, Логойск и Старобин. До освобождения Минска остаются последние сутки. Перевернём страницы истории и вспомним ещё одно 2 июля 1972 года. В этот день умер наш земляк, лётчик-ас, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза – Павел Яковлевич Головачёв. Первый самолёт врага сбил на второй день войны. Всего совершил 457 боевых вылетов. В 125 воздушных боях сбил лично 31 самолёт противника. Свою последнюю победу одержал 25 апреля 1945 года в небе Берлина. Похоронен на Восточном кладбище Минска.  

 
Теги: Минск
 
 
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3 июля 1944 года произошло освобождение Минска от немецких войск в ходе операции «Багратион».
 
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