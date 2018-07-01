Беларусь готовится отметить День Независимости

3 июля 1944 года произошло освобождение Минска от немецких войск в ходе операции «Багратион».

В этот день войска первого и второго белорусских фронтов освободили от немецко-фашистских захватчиков Червень и Столбцы. После Советские войска завладели Несвижем. В этот же день от немецко-фашистских захватчиков были освобождены Докшицы, Логойск и Старобин. До освобождения Минска остаются последние сутки. Перевернём страницы истории и вспомним ещё одно 2 июля 1972 года. В этот день умер наш земляк, лётчик-ас, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза – Павел Яковлевич Головачёв. Первый самолёт врага сбил на второй день войны. Всего совершил 457 боевых вылетов. В 125 воздушных боях сбил лично 31 самолёт противника. Свою последнюю победу одержал 25 апреля 1945 года в небе Берлина. Похоронен на Восточном кладбище Минска.