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Футбол: минское «Динамо» и «Шахтёр» одержали победы в заключительных матчах 14-го тура Высшей лиги

02.07.2018 09:36 — Разное | ОНТ  
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В воскресенье 14-й тур завершили три матча с участием команд из верхней части таблицы.

В первом из них «Витебск» оступился в Городее с одноимённой командой, сыграв вничью 1:1. Это позволило солигорскому «Шахтёру», который в своём поединке дожал «Смолевичи» (1:0), сравняться с северянами по очкам и потеснить их с чистого третьего места в таблице.

А на второй позиции с отставанием в 4 очка от БАТЭ по-прежнему остаётся минское «Динамо». 1 июля подопечные Сергея Гуренко взяли верх над приехавшими к ним в гости аутсайдерами из могилёвского «Днепра» (2:1). Голы в рядах столичной команды на счету Соловья и Сароки. «Днепр» терпит поражение уже в пятой кряду игре Высшей лиги.

 
Теги: Витебск
 
 
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​В воскресенье 14-й тур завершили три матча с участием команд из верхней части таблицы.
 
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