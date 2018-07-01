Евроремонт давно устарел. Посмотрите, подойдет ли вам богемный стиль

Евроремонт вышел из моды, давно забыт хай-тек. Современная классика и лофт постепенно теряют популярность у молодых и обеспеченных белорусов. Скандинавские интерьеры — передовой тренд, но он, в сущности, обезличен и тоже наверняка наскучит. Альтернативным может быть современный богемный стиль. Он дороже скандинавского, в богемной квартире сложней убирать. Но зато богемные интерьеры — атмосферны и притягательны. Проверьте, подходит ли вам богемный стиль.

Богемный стиль — ваш, если вы любите живопись



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Он вам подходит, если вы любите насыщенный цвет



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Если вы читаете



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Если любите антикварные и уникальные предметы



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Создать богемный интерьер не просто. Он требует чувства стиля, средств и желания создавать. Но он и не устареет за десять лет, как устаревают все новые модные направления.