ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евроремонт давно устарел. Посмотрите, подойдет ли вам богемный стиль

02.07.2018 09:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Евроремонт вышел из моды, давно забыт хай-тек. Современная классика и лофт постепенно теряют популярность у молодых и обеспеченных белорусов. Скандинавские интерьеры — передовой тренд, но он, в сущности, обезличен и тоже наверняка наскучит. Альтернативным может быть современный богемный стиль. Он дороже скандинавского, в богемной квартире сложней убирать. Но зато богемные интерьеры — атмосферны и притягательны. Проверьте, подходит ли вам богемный стиль.

Богемный стиль — ваш, если вы любите живопись


pinterest.com

pinterest.com

pinterest.com

Он вам подходит, если вы любите насыщенный цвет


pinterest.com



Если вы читаете


pinterest.com



Если любите антикварные и уникальные предметы


pinterest.com

pinterest.com

pinterest.com


Создать богемный интерьер не просто. Он требует чувства стиля, средств и желания создавать. Но он и не устареет за десять лет, как устаревают все новые модные направления.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он может быть и ярким, и цветным. Не теряя в шарме.
 
Новости дня
Новости разные
 
Каникулы без дыма и огня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Газета Авангард
Лоевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика