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Евроремонт давно устарел. Посмотрите, подойдет ли вам богемный стиль
Евроремонт вышел из моды, давно забыт хай-тек. Современная классика и лофт постепенно теряют популярность у молодых и обеспеченных белорусов. Скандинавские интерьеры — передовой тренд, но он, в сущности, обезличен и тоже наверняка наскучит. Альтернативным может быть современный богемный стиль. Он дороже скандинавского, в богемной квартире сложней убирать. Но зато богемные интерьеры — атмосферны и притягательны. Проверьте, подходит ли вам богемный стиль.
Богемный стиль — ваш, если вы любите живопись
Он вам подходит, если вы любите насыщенный цвет
Если вы читаете
Если любите антикварные и уникальные предметы
Создать богемный интерьер не просто. Он требует чувства стиля, средств и желания создавать. Но он и не устареет за десять лет, как устаревают все новые модные направления.
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Он может быть и ярким, и цветным. Не теряя в шарме.
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