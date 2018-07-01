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Почётный гражданин Хотимского района награждён медалью
02.07.2018 — Разное | Новости Хотимска
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков по поручению Президента Александра Лукашенко вручил 27 июня государственные награды заслуженным людям страны.
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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков по поручению Президента Александра Лукашенко вручил 27 июня государственные награды заслуженным людям страны....
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