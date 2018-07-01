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Почётный гражданин Хотимского района награждён медалью

02.07.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков по поручению Президента Александра Лукашенко вручил 27 июня государственные награды заслуженным людям страны.
Заместитель главного врача по хирургии Могилевской областной больницы, отличник здравоохранения Игорь Савостенко удостоен государственной медали «За трудовые заслуги». Работе по специальности отдано 34 года, из них 32 трудится в МОБ.
— Начинал в Быховской райбольнице, затем пришел в МОБ врачом-хирургом. В течение десяти лет накапливал практические навыки, внедрял в клиническую практику новшества. И вот уже два десятка лет руковожу хирургической работой, — рассказал Игорь Яковлевич. — На трудовом пути с первых дней были рядом увлеченные хирурги — настоящие профессионалы! Своими учителями считаю Валентина Протосевича, Николая Карасева, Николая Чевидаева и Анатолия Юрченко.
Нынче создана хорошая материально-техническая база, которая способствует выполнению высокотехнологичных операций. Функционируют 12 хирургических отделений, где трудятся более 100 врачей хирургического профиля. Проводим в среднем 17 тысяч операций в год.
Большое внимание в МОБ уделяется научным исследованиям. Создан научно-практический отдел под руководством профессора Алексея Марочкова. Разрабатываются инновационные проекты, врачи публикуются в зарубежных научных изданиях.
На лаврах не почиваю — передаю опыт молодым специалистам. Главные наши цели — расширение спектра вмешательств и наращивание их объема во всех отделениях хирургического профиля. Кроме того, мечтаю об открытии отделения трансплантации.
«МВ»

 
 
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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков по поручению Президента Александра Лукашенко вручил 27 июня государственные награды заслуженным людям страны....
 
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