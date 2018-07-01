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Самая старейшая жительница Хотимского района знает цену независимости и свободы

02.07.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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День Независимости для каждого белоруса — напоминание о том, какой ценой были завоеваны независимость и свобода нашего государства. Беларусь своим трудом преодолела практически все трудности и невзгоды, сохранила и приумножила всё самое лучшее, что осталось в наследство от предыдущих поколений, обеспечив тем самым экономическую и политическую стабильность. Сегодня мы живем в независимой стране, о которой мечтали белорусы не одно столетие! Анна Яковлевна Кущенко на сегодняшний день является самой старейшей жительницей Хотимского района и она не понаслышке знает, какой ценой достигалось нынешнее благополучие страны. Завтра женщина отметит своё 98-летие. И хоть в своем преклонном возрасте не может похвастаться отменным здоровьем, но вот отличной памятью обо всех событиях, происходящих за эти годы она может удивить.
Анна Яковлевна большую часть жизни прожила в деревне Борки, в которой уже не осталось жилых домов, а 14 лет назад её забрала к себе двоюродная племянница Наталья Коновалова, в агрогородок Липовка. Много лет женщина работала в сельскохозяйственной отрасли: трудилась дояркой, в полеводческой бригаде. Неоднократно поощрялась за свой труд почётными грамотами и премиями. Проще сказать, была самой передовой труженицей хозяйства. И даже уйдя на заслуженный отдых, продолжала помогать родному хозяйству. До 80 лет ещё держала корову на собственном подворье. Кроме того, в совершенстве владела всей мужской работой: косила, пахала, скородила, заготавливала дрова.
Семейное счастье женщины было очень коротким, с будущим мужем встретилась перед войной, с которой он не вернулся живым… Дважды к Анне Яковлевне засылали сватов, но она не решилась изменить памяти погибшего. Так и прожила вдовой. До последних дней приглядывала за своими родителями.
Анна Яковлевна часто вспоминает свою деревню, бывших коллег, переживает за всех родственников, у которых случаются неприятности, переживает за страну в целом, даже за будущий урожай, о чём не преминула отметить в беседе с корреспондентом районной газеты: «Что-то по телевизору говорят, урожай будет не совсем хороший, погода не благоприятствует».
Всем жителям района Анна Яковлевна пожелала хорошей жизни, спокойствия и главное, чтобы никогда не знать войны.
Елена БОРОВИКОВА

 
 
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День Независимости для каждого белоруса — напоминание о том, какой ценой были завоеваны независимость и свобода нашего государства. Беларусь своим трудом...
 
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