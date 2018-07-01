Елена Рябцева видит завтрашний день Хотимского льнозавода

Многие труженики ОАО «Хотимский льнозавод» годами, а сегодня уже можно говорить и десятилетиями, трудятся здесь. Историю предприятия, и не побоюсь этого слова, района, пишут династии, семейные пары, которых насчитывается немало.

Наши встречи с ведущим экономистом льнозавода Еленой Рябцевой происходят достаточно регулярно, как и с директором Николаем Курзенковым, который в случае уточнения или подтверждения имеющихся у него экономических выкладок, просит поговорить и со своим ведущим специалистом.- А давайте-ка пригласим сюда (в кабинет, авт.) нашего предсказателя, который знает все и основывается на фактах и только фактах, — выдает тираду руководитель. – Елена Владимировна обладает аналитическим складом ума, а это для экономиста не только желательно, но и обязательно.

В жизни многое решает случай. Их встреча, если так можно сказать применительно к нашему небольшому городку, состоялась в декабре 2005 года. У нас справки о человеке наводить особенно не приходится, все на виду. Елена Рябцева тогда работала главным бухгалтером в аптеке. Должность, как говорится, звучная, и работа ей нравилась, и менять в общем-то ничего не хотела. Но когда у тебя семья, двое детей, приходится задумываться о финансовой составляющей. А тут предложение. И она сделала выбор в пользу льнозавода.

Не сразу ей доверили место ведущего экономиста, но опять в дело вмешался случай: бывший специалист уволилась, перейдя в другую организацию.

Многие считают, что профессия экономиста сродни профессии бухгалтера. Ведь работают и те, и другие с цифрами, касающимися работы организации, ее рентабельности и результатов.

— Разница все-таки есть, — поясняет Елена Владимировна. – Бухгалтер осуществляет фактический сбор и систематизацию документации и ее содержимого, а экономист проводит анализ и оценку результатов работы. Такой анализ дает возможность взглянуть на деятельность предприятия через цифры, выявить сильные и слабые стороны, найти резервы повышения эффективности работы предприятия. И еще одна из важнейших обязанностей экономиста – составление прогноза на будущий период, основываясь на сегодняшних показателях. Если работал бухгалтером, например, как я, то проще начинать экономистом.

За эти годы она знает всю подноготную предприятия, каждый «винтик», который можно «вкрутить» в организм, с тем, чтобы увеличить отдачу. Стала личностью, которая во главу угла ставит творческий подход к деятельности. Способна видеть то, что не видно другим, усовершенствовать структуру и кадровый состав с тем, чтобы направлять усилия на достижение поставленных целей.

Хоть и большую часть своей жизни Елена Владимировна проживает в Хотимске, все равно считает себя сельской жительницей. Сама она родом из деревни Боханы. Родители трудились в совершенно разных сферах: мама фельдшером в фельдшерско-акушерском пункте, отец преподавал физкультуру в школе. К слову, дочь пошла по стопам её мамы – окончила Гомельский медицинский университет, а с сыном недавно встречала рассвет по случаю завершения учебы в школе. Теперь предстоит выбор будущей профессии.

Как она отмечает, в свое время, выбирая бухгалтерский факультет Горецкой сельхозакадемии, не грезила с детства этой профессией. Так получилось. И, как видим, получилось, как нельзя лучше.

Александр Лейчинский.

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