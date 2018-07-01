







Фернандо Йерро, тренер сборной Испании, взял на себя вину за поражение от России.





Йерро на послематчевой пресс-конференции заявил, что ему не в чем обвинить своих игроков и что ответственность за результат лежит на нем. Также испанец сказал, что вопрос о его будущем в сборной еще не решен.





«РБК Спорт». «Если честно, меня не беспокоит, останусь я на посту главного тренера или нет. До чемпионата мы играли в этом составе два года, выиграли много матчей, а тут не проиграли ни одного матча в основное время, и все равно мы уезжаем. Эту команду готовил Хулен Лопетеги, и она играла отлично. Я не могу осуждать футболистов — они сыграли так, как требовалось. Если кого-то надо судить, то меня. Я поставил свою репутацию на карту, потому что должен был это сделать», — цитирует Йерро





Йерро отказался винить в поражении от россиян руководство Федерации футбола Испании, которая перед началом чемпионата уволила главного тренера команды Хулена Лопетеги. По его словам, вся ответственность за результат лежит на нем.





«Нельзя сейчас друг на друга пальцем показывать и искать виноватого. Давайте называть вещи своими именами: мы приняли это решение, я стал главным тренером, я принял на себя эту роль и ответственность. И точка. Я принимаю на себя ответственность и за последствия. Я уезжаю с этого чемпионата мира со спокойным сердцем. У меня спокойная совесть, мы сыграли хорошо: и игроки, и тренеры, и все, кто нам помогал. Мы отдали все, что могли, но футбол есть футбол. За все отвечаю я», — добавил тренер.





Сразу после окончания матча 1/8 финала чемпионата мира об уходе из сборной заявил испанский полузащитник Андрес Иньеста.





«Иногда конец оказывается не такой, как мы мечтаем. Но это был мой последний матч в национальной команде — этот замечательный этап моей карьеры закончен. И, без сомнения, это самый грустный день в моей карьере. Для команды теперь важно найти новый путь к успеху. Это не так уж просто, это сложнее, чем кажется, но сборная справится», — сказал Иньеста.





Напомним, большинство россиян считали, что в этом матче победит сборная Испании.









Более половины респондентов, принявших в опросе Рамблера, (59%) предсказали, что матч выиграет Испания.





33% опрошенных верили в победу России. Еще 8% предсказали ничью.





Всего в опросе приняли участие 7631 человек.



