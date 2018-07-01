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В Беларуси самая низкая смертность в СНГ от сахарного диабета и болезней органов дыхания
Согласно данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, в Беларуси от диабета и заболеваний дыхательных органов умирают меньше всего людей, по сравнению с другими странами содружества.
Такая информация содержится в опубликованном в июне «Мониторинге показателей ЦУР в регионе СНГ». Последние данные, которыми оперирует данный документ, за 2016 год,
Согласно этой информации, в Беларуси смертность от сахарного диабета составляет 2,2 случая на 100 тысяч смертей. В то же время в Армении показатель такой смертности – 39,1. В Казахстане фиксировался 23,1 случаев смертей от диабета, в России – 21,5, а в Узбекистане – 16,6. На предпоследнем месте по смертности от сахарного диабета – Кыргызстан, где было зафиксировано 6,7 случаев на 100 тысяч.
По Украине и Туркменистану данные не анализировались.
Также в Беларуси регистрируется меньше всего смертей от болезней органов дыхания. В 2016 году в Беларуси, как и в Азербайджане, было зафиксировано 19 таких случаев на 100 тысяч населения. При этом в Казахстане, лидирующем по подобного вида смертности, было отмечено 102 случая летальных исходов от заболеваний дыхательных органов. На втором месте Армения с 72 смертями на 100 тысяч населения, а третье делят Россия и Молдова с показателем в 48 смертей.
В данном случае отсутствовала статистика по Туркменистану.
Напомним, Межгосударственным статкомитетом в 2016 году в Беларуси зафиксирована самая высокая смертность от самоубийств среди стран СНГ.
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Согласно данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, в Беларуси от диабета и заболеваний дыхательных органов умирают меньше всего людей, по...
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