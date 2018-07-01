Старшая девочка вынесла из огня четверых детей на пожаре. Одну сестренку ей спасти не удалось

Сообщение о пожаре в ЦОУ Поставского РОЧС поступило в 14:21. Когда на вызов приехал эпипаж автоцистерны ПАСП-11 из Лынтуп, дом №3 на Лесной улице горел открытым пламенем.





В этом доме, принадлежащем ОАО «Яновица-агро», живет 54-летний животновод этого сельхозпредприятия вместе с 40-летней сожительницей, которая находится в декретном отпуске, и шестью детьми: девочками девяти, восьми, шести, трех и двух лет, а также пятилетним мальчиком.





Когда загорелся дом, дети были одни — мужчина работал в поле, а женщина была у соседей, где выпивала. Пожар заметила девятилетняя девочка и вынесла из горящего дома трех сестричек и братика.





Приехавшим пожарным она рассказала, что восьмилетнюю сестру она не смогла разбудить. Тело погибшей девочки спасатели обнаружили под слоем обрушившихся строительных конструкций в комнате в 17:09.





Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС. Работники территориального центра социальной защиты населения Поставского района изъяли уцелевших детей из семьи и поместили их в Социально-педагогический центр Поставского района. Семья стояла на учете, как находящаяся в социально опасном положении.



