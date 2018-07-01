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Старшая девочка вынесла из огня четверых детей на пожаре. Одну сестренку ей спасти не удалось

02.07.2018 08:58 — Разное | Партизан  
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1 июля в деревне Полесье Поставского района 40-летняя мать шестерых детей бросила детей одних и отправилась выпивать к соседям. Дом загорелся, четверых детей спасла старшая сестра, а 8-летняя девочка погибла.

Старшая девочка вынесла из огня четверых детей на пожаре. Одну сестренку ей спасти не удалось
Фото МЧС
Сообщение о пожаре в ЦОУ Поставского РОЧС поступило в 14:21. Когда на вызов приехал эпипаж автоцистерны ПАСП-11 из Лынтуп, дом №3 на Лесной улице горел открытым пламенем.

В этом доме, принадлежащем ОАО «Яновица-агро», живет 54-летний животновод этого сельхозпредприятия вместе с 40-летней сожительницей, которая находится в декретном отпуске, и шестью детьми: девочками девяти, восьми, шести, трех и двух лет, а также пятилетним мальчиком.

Когда загорелся дом, дети были одни — мужчина работал в поле, а женщина была у соседей, где выпивала. Пожар заметила девятилетняя девочка и вынесла из горящего дома трех сестричек и братика.

Приехавшим пожарным она рассказала, что восьмилетнюю сестру она не смогла разбудить. Тело погибшей девочки спасатели обнаружили под слоем обрушившихся строительных конструкций в комнате в 17:09.

Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС. Работники территориального центра социальной защиты населения Поставского района изъяли уцелевших детей из семьи и поместили их в Социально-педагогический центр Поставского района. Семья стояла на учете, как находящаяся в социально опасном положении.


 
 
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1 июля в деревне Полесье Поставского района 40-летняя мать шестерых детей бросила детей одних и отправилась выпивать к соседям. Дом загорелся, четверых детей спасла...
 
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