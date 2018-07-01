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Хорватия в серии пенальти обыграла Данию и сыграет с Россией в четвертьфинале ЧМ-2018

02.07.2018 08:54 — Разное | Партизан  
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Еще один четвертьфиналист чемпионата мира определился 1 июля в Нижнем Новгороде в матче Хорватия — Дания.

Как и в игре Россия — Испания, все решилось в серии послематчевых пенальти, где успешнее оказались хорваты. Они 7 июля и станут соперниками россиян в четвертьфинале.

Хорватия — Дания — 1:1 (пенальти — 3:2)
1 июля. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".

Судья: Нестор Питана (Аргентина).

Хорватия: Субашич — Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич (Пиварич, 81), Ребич, Брозович (Ковачич, 71), Ракитич, Модрич, Перишич (Крамарич, 97), Манджукич (Бадель, 108).

Дания: Шмейхель — Дальсгор, Кьер, М.Йоргенсен, Кнудсен, Поульсен, Кристенсен (Шене, 46), Делэйни (Крон-Дели, 98), Эриксен, Брэйтуэйт (Систо, 106), Корнелиус (Н.Йоргенсен, 66).

Голы: 0:1 — М.Йоргенсен (1), 1:1 — Манджукич (4).

Предупреждение: М.Йоргенсен (115).

На 116-й минуте Модрич (Хорватия) не реализовал пенальти.

Серия послематчевых пенальти: Эриксен — 0:0 (вратарь парировал), Бадель — 0:0 (вратарь парировал), Кьер — 0:1, Крамарич — 1:1, Крон-Дели — 1:2, Модрич — 2:2, Шене — 2:2 (вратарь), Пиварич — 2:2 (вратарь), Н.Йоргенсен — 2:2 (вратарь), Ракитич — 3:2.

Удары: 22-15.

Удары в створ ворот: 7-3.

Удары мимо ворот: 8-10.

Блокированные удары: 7-2.

Удары в каркас ворот: 0-1.

Угловые: 5-4.

Владение мячом: 54%-46%.


Начало поединка вышло ошеломительным. Не прошло и минуты после стартового свистка, как датчане открыли счет. Йонас Кнудсен далеко выбросил мяч из аута, в суматохе в штрафной площади быстрее всех сориентировался Томас Дэлэйни, который отпасовал на Матиаса Занка Йоргенсена, и тот ударил по воротам. Дело не обошлось без рикошетов, и в итоге закрытый игроками хорватский голкипер Даниэль Субашич не успел «сложиться» и пропустил мяч рядом с собой — 0:1.

Впрочем, хорваты долго не горевали и уже на 4-й минуте счет стал 1:1. Лука Модрич протащил мяч по правому флангу, прострелил в штрафную на Шиме Врсалько, а тот попытался найти нового адрестата. Мяч заметался от игрока к игроку и отскочил к Марио Манджукичу, который мощным выстрелом поразил цель.


Еще некоторое время темп матча был столь же высоким. Сначала мяч под контроль забрали хорваты, апогеем их натиска стало падение Манджукича в неприятельской штрафной площади. Но рефери не расчувствовался и пенальти не назначил.

Переждавшие бурю датчане постепенно пришли в себя и сами стали угрожать воротам соперника. И уже на 27-й минуте Брэтуэйт ворвался в штрафную площадь и пробил, но верно выбравший позицию голкипер хорватов Субашич был надежен.

Затем в течение нескольких секунд трижды кряду были близки к усеху хорваты, но два первых удара отразил голкипер Каспер Шмейхель, а третий выстрел ушел выше ворот.


Фото: Reuters

Второй тайм стартовал не так бурно, как первый. Да и в целом он прошел куда спокойнее. Команды много времени проводили в центре поля. Особенно непривычно было видеть столь вялой команду Хорватии. Балканцы то и дело проседали под прессингом датчан, позволяя им раз за разом врываться в свою штрафную площадь и угрожать воротам Субашича.

Оживились хорваты разве что ближе к концу второго тайма, когда запахло овертаймом. Но, как и в дуэли россиян с испанцами, избежать дополнительного времени не удалось. В экстра-таймах предпочтительнее смотрелись датчане, но ближе к победе были хорваты. Незадолго до финиша игрового времени Лука Модрич отправил Анте Ребича один на один с вратарем, тот уже обыграл голкипера, но чуть затянул с ударом, и его тут же снес настигший защитник — пенальти!


11-метровый исполнял Лука Модрич, но ударил хавбек «Реала» несильно, и вратарь угадал направление удара.

Вратарь Дании Каспер Шмейхель творил чудеса, но голкипер Хорватии Субашич был круче! Фото: Reuters
В итоге дело дошло до серии послематчевых пенальти.


Сюжет этой перестрелки выдался драматичным. Она началась с двух промахов, затем вперед вырвалась Дания, а переломили ситуацию Лука Модрич (тот самый, который не забил пенальти в конце овертайма) и вратарь хорватов Даниэль Субашич. В послематчевой перестрелке он отразил на 1 пенальти больше, чем его визави Каспер Шмейхель.

Таким образом, сборная Хорватии все же вырвала путевку в четвертьфинал чемпионата мира и 7 июля сыграет там с Россией.

 
 
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Еще один четвертьфиналист чемпионата мира определился 1 июля в Нижнем Новгороде в матче Хорватия — Дания.
 
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