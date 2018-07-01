Латынина: «Весь мир думает, что это футбол, а для нас это Третья мировая война»





«Код доступа» на «Эхе Москвы». «Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво, думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война и победить в ней помогают духи предков, — сказала Латынина в авторской программена «Эхе Москвы».





Потому что это тот самый эрзац, тот самый пиар, та самая эрзац-война, в которую у нас превращаются все спортивные и все музыкальные состязания, точно так же, как Евровидение… Я помню очень смешную историю. Однажды я сижу в одной компании, со мной сидит какая-то девица из провинции и говорит: «Вот Россия показала! Мы невозможно круты!» Я смотрю на нее и думаю: «Что-то я, например, пропустила. Может быть, мы новую ракету в космос запустили, может быть, лекарство против рака открыли, может быть, у нас люди до 120 лет жить стали?» Я спрашиваю: «А чего случилось? У нас какой-то собственный Google создался?» Она говорит: «А мы тут Евровидение выиграли! Мы тут на чемпионате, — я не помню, какой тогда был чемпионат, — тоже чего-то показали».





Я думаю: «Вау!» И, к сожалению, точка зрения этой девицы отражает точку зрения Кремля, потому что для них каждое спортивное мероприятие – это такое сражение. Это такой эрзац настоящей войны маленькой победоносной. И это хорошо, потому что пока Кремль может одерживать победу в маленькой победоносной войне, не вставая с дивана с пивком перед телевизором, где гоняют в футбол, он обойдется без следующего Донбасса.





И, конечно, удивительная история, связанная с этим чемпионатом – это как вдруг иностранцам оказалось всё разрешено, что запрещено русским. Это такая стандартная советская еще, действительно, с глухого совка, с 70-х годов тянущаяся история. Помните, когда в 70-е годы ни хрена в магазинах не было, но если приезжал иностранец, обязательно накрывали ему такую поляну от чистой души! Все закуски тащили, просто, чтобы не ударить в грязь лицом. И даже не потому, что приятно человека накормить, а вот из какого-то ощущения, что иностранцу должно быть самое лучшее.





Это, кстати, совершенно невероятная ситуация, которая показывает отношение даже не только собственного правительства, а собственного народа к собственным согражданам, потому что в любую нормальную страну вы приедете — и там самое лучшее будет своим. Вы приезжаете, условно говоря, в Америку и вы видите, что люди с американскими паспортами стоят в маленькой очереди на паспортный контроль, а люди с неамериканскими – в огромной, потому что они не американцы – обойдутся и так. Это совершенно правильный подход: граждане своей страны гораздо выше.





У нас с Советского Союза, который, несмотря на то, что гневно обличал низкопоклонство перед Западам, именно иностранцам позволялось всё то, что не позволялось русскому, потому что ну как же – он же иностранец, он же существо с другой планеты.









И абсолютно по той же самой причине те девицы — я, впрочем, буду повторять здесь Невзорова, — которые по утрам кричат: «Путин и духи предков помогли нам выиграть в футбол!», по ночам вешаются на шею нигерийцу, чтобы, наконец, уехать из этой страны, которая встала с колен и в которой такие мощные духовные скрепы».



