Акинфеева забрали на допинг-контроль после матча с Испанией

«Фантастика какая-то. Терпели весь матч, было видно, что было тяжело, испанцы много контролировали мяч. Все пацаны — молодцы, выдержали! Спасибо всем, кто в этом участвовал и нас поддерживали. Болельщики фантастические», — сказал Александр Ерохин.





Также хавбек отметил, что после игры голкипера россиян Игоря Акинфеева забрали на допинг-контроль.





«Качали ли Акинфеева? Его после игры на допинг-контроль сразу забрали! Игорь — просто супер, вытащил!» — заключил он.







