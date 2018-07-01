﻿ Акинфеева забрали на допинг-контроль после матча с Испанией. 21.by
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Акинфеева забрали на допинг-контроль после матча с Испанией

02.07.2018 08:40 — Разное | Партизан  
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Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин поделился эмоциями после победы над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018, передает Sport24.

«Фантастика какая-то. Терпели весь матч, было видно, что было тяжело, испанцы много контролировали мяч. Все пацаны — молодцы, выдержали! Спасибо всем, кто в этом участвовал и нас поддерживали. Болельщики фантастические», — сказал Александр Ерохин.

Также хавбек отметил, что после игры голкипера россиян Игоря Акинфеева забрали на допинг-контроль.

«Качали ли Акинфеева? Его после игры на допинг-контроль сразу забрали! Игорь — просто супер, вытащил!» — заключил он.



 
 
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Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин поделился эмоциями после победы над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018,...
 
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