﻿ Беларусь отгородится от Украины противопожарной дамбой со рвом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь отгородится от Украины противопожарной дамбой со рвом

02.07.2018 08:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Беллесхоз хочет сделать на границе с Украиной 11-километровый кавальер — дамбу со рвом в болоте Морочно. Таким способом специалисты полагают решить проблему лесных пожаров, которые приходят с украинской стороны.

Как сообщает Зеленый портал, в 2015 году, когда было сухо, пожары уничтожали сотни гектаров леса и чаще всего огонь распространялся из Украины.

Кавальером называется гидротехническое сооружение в виде дамбы с канавами с обеих сторон. На каждых 500 метрах кавальера сделают песчаные перемычки, так как там торфяной грунт, легкий на возгорание. Ввысоту дамба достигнет полтора метра, вширину — 6,5 метра. Начнется она в Столинском районе возле села Деревная, в 60 километрах от белорусско-украинской границы.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беллесхоз хочет сделать на границе с Украиной 11-километровый кавальер — дамбу со рвом в болоте Морочно. Таким способом специалисты полагают решить проблему...
 
Новости дня
Новости разные
 
Джеймс Бонд за кромкой поля: 5 самых красивых тренеров на чемпионате мира по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Газета Авангард
Лоевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика