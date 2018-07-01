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Беларусь отгородится от Украины противопожарной дамбой со рвом
Беллесхоз хочет сделать на границе с Украиной 11-километровый кавальер — дамбу со рвом в болоте Морочно. Таким способом специалисты полагают решить проблему лесных пожаров, которые приходят с украинской стороны.
Как сообщает
Кавальером называется гидротехническое сооружение в виде дамбы с канавами с обеих сторон. На каждых 500 метрах кавальера сделают песчаные перемычки, так как там торфяной грунт, легкий на возгорание. Ввысоту дамба достигнет полтора метра, вширину — 6,5 метра. Начнется она в Столинском районе возле села Деревная, в 60 километрах от белорусско-украинской границы.
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Беллесхоз хочет сделать на границе с Украиной 11-километровый кавальер — дамбу со рвом в болоте Морочно. Таким способом специалисты полагают решить проблему...
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