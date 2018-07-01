Беларусь отгородится от Украины противопожарной дамбой со рвом

Зеленый портал , в 2015 году, когда было сухо, пожары уничтожали сотни гектаров леса и чаще всего огонь распространялся из Украины. Как сообщает, в 2015 году, когда было сухо, пожары уничтожали сотни гектаров леса и чаще всего огонь распространялся из Украины.





Кавальером называется гидротехническое сооружение в виде дамбы с канавами с обеих сторон. На каждых 500 метрах кавальера сделают песчаные перемычки, так как там торфяной грунт, легкий на возгорание. Ввысоту дамба достигнет полтора метра, вширину — 6,5 метра. Начнется она в Столинском районе возле села Деревная, в 60 километрах от белорусско-украинской границы.