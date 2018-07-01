Савилов: ФХБ уделит особое внимание подготовке юных хоккеистов

«В Беларуси за последние 10-15 лет не появилось ни одного хоккеиста с мировым именем. Необходимо изучить, что сделано в предыдущие годы в развитии детско-юношеского хоккея, и создать такую систему подготовки, которая будет работать вне зависимости от того, кто будет руководить федерацией. К примеру, в отдельный год национальная сборная Беларуси комплектовалась едва ли не исключительно воспитанниками школы «Юность», что говорит о высоком качестве подготовки», - сообщил председатель ФХБ Геннадий САВИЛОВ в эфире «Беларусь 1», слова главы ведомства приводит БЕЛТА .

При этом председатель ФХБ подчеркнул, что на быстрый рост новых звезд в белорусском хоккее рассчитывать не стоит: «Нужно усиливать КПД всей хоккейной индустрии, чтобы болельщики могли видеть положительную динамику».

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