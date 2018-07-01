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Россия обыграла Испанию и сыграет с Хорватией в четвертьфинале ЧМ по футболу

02.07.2018 09:35 — Разное | Ежедневник  
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Россия обыграла Испанию и сыграет с Хорватией в четвертьфинале ЧМ по футболу

Футболисты сборной России по итогам пенальти обыграли сборную Испании и вышли в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу.

На победу сборной России в игре с сильнейшей командой Испании мало кто рассчитывал. Слишком неравны были силы соперников. Но тем не менее россияне смогли одержать победу, причем, исключительно за счет пенальти.

После того, как Сергей Игнашевич на 12-й минуте случайно срезал мяч в свои ворота, Артем Дзюба смог в конце первого тайма смог сравнять счет за счет назначенного пенальти. Во втором тайме, как и двух дополнительных периодах ни россияне, ни испанцы так и не смогли больше забить ни одного мяча. В итоге были назначены послематчевые пенальти, в которых победу со счетом 4:3 вырвала именно Россия, в очередной раз подтвердив статус чемпионата, как весьма богатого на сюрпризы.

В четвертьфинале сборная России встретится с футболистами сборной Хорватии, которая также по пенальти выбила из чемпионата сборную Дании со счетом 3:2.

 
 
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Футболисты сборной России по итогам пенальти обыграли сборную Испании и вышли в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу.
 
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