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Шесть французских военнослужащих погибли при нападении неизвестной группировки на севере Мали
Пострадали также двое местных жителей.
С тяжёлыми травмами они доставлены в больницу. Нападение совершено на военный бронированный автомобиль, с помощью начинённой взрывчаткой машины, оставленной у дороги. Она сдетонировала при приближении техники с солдатами. За взрывом последовала стрельба. Франция проводит в Сахаро-Сахельском регионе операцию «Бархан», цель которой – борьба с терроризмом и стабилизация ситуации в регионе. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около четырёх тысяч военнослужащих.
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Пострадали также двое местных жителей.
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