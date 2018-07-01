​Шесть французских военнослужащих погибли при нападении неизвестной группировки на севере Мали

Пострадали также двое местных жителей.

С тяжёлыми травмами они доставлены в больницу. Нападение совершено на военный бронированный автомобиль, с помощью начинённой взрывчаткой машины, оставленной у дороги. Она сдетонировала при приближении техники с солдатами. За взрывом последовала стрельба. Франция проводит в Сахаро-Сахельском регионе операцию «Бархан», цель которой – борьба с терроризмом и стабилизация ситуации в регионе. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около четырёх тысяч военнослужащих.