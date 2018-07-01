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Жодино 2 июля исполняется 55 лет
Город, который известен всему миру производством БелАЗов, масштабно отметит свой праздник.
В программе – митинг, посвящённый 74-летию со дня освобождения Жодино от немецко-фашистских захватчиков, открытый легкоатлетический забег и республиканская акция «Мы - вместе!»
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Город, который известен всему миру производством БелАЗов, масштабно отметит свой праздник.
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