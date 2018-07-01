Акции РусГидро (HYDR) — надежные инвестиции

Торговлю акциями как источник дополнительного дохода выбирают те, кто имеет склонность к аналитике и экспертным операциям. Недостаточно подыскать компанию по рекомендации друзей. Надо проанализировать фондовый рынок. Акции HYDR — это надежный и проверенный вариант инвестиции.

Лидер по производству энергии

Холдинг РусГидро (HYDR) специализируется на производстве энергии. Причем руководство работает исключительно с возобновляемыми ресурсами. На балансе корпорации находится свыше 65 гидроэлектростанций, в том числе знаменитая Саяно-Шушенская и Богучанская ГЭС.

Для потенциальных инвесторов привлекателен тот факт, что уникальная электростанция на территории Калмыкии также принадлежит корпорации. Уникальность этой электростанции заключается в том, что она работает на приливной энергии.

На торгах ММВБ акции HYDR находятся в списке А1. Это многое скажет инвесторам о репутации корпорации. Дело в том, что в данный список включаются компании, располагающие капитализацией от 10 млрд. руб. Поэтому не удивительно, что РусГидро владеет листингом акций на самой престижной бирже — Лондонской. Стоимость одной акции определяется финансовыми показателями компании. Кроме того, большое значение имеет количество и масштаб осуществляемых сделок с фондами.

В этом отношении РусГидро проявляет большую оживленность. В частности, в активе HYDR имеются удачно реализованные договоры по продажи плотин. Большое значение совет директоров уделяет также привлечению в бизнес иностранных инвесторов.

Финансовые показатели

Коротко о HYDR расскажет статистика:

Стоимость одной акции компании составляет 0.6906 рублей.

Чистая прибыль компании превышает 40 млрд. руб.

Годовая выручка за реализованные продукты превышает 300 млрд. руб.

Сводная аналитическая таблица по акциям РусГидро выглядит оптимистично.

Финансовые показатели HYDR



Однако есть и ложка дегтя во всех отчетах по достижениям. Государственные субсидии в общей доходности составляют значительную часть. Если их исключить, то выручка за первый квартал текущего года составит лишь 0,9% общего объема.

Если посмотреть на графический анализ по сделкам РусГидро, то можно отметить незначительную тенденцию к снижению количества сделок. Пик востребованности акций холдинга приходится на 16 октября минувшего года. Тогда объем торгов составлял 559 323 сделки.

Графический анализ динамики роста сделок



На 21 июля 2018 года объем торгов составил 561 1693 сделки. Как видим, количество сделок даже несколько увеличилось. Однако график показывает, что на закрытии торгов стоимость акции была понижена.



Значит ли это, что бумаги компании пошли на убыль? Нет. Сфера энергетики всегда будет прибыльной. Совет директоров корпорации выделил на выплаты инвесторам свыше 11 млрд. руб.