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В Египте на стройплощадке обнаружили древний саркофаг

02.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Египте на стройплощадке обнаружили древний саркофаг

Саркофаг времен Древнего Египта обнаружен сотрудниками одной из строительных компаний на рабочей площадке в египетском городе Александрия. Открытие было сделано случайно во время подготовки участка для возведения на нем современного здания в районе Сиди-Габер, который расположен практически в самом центре города.

Как сообщил журналистам глава районного управления полиции, в местный участок обратились представители компании, которые, освобождая площадку от завалов, наткнулись, как им показалось, на странный предмет. Как выяснилось, им оказался закрытый древнеегипетский саркофаг из черного гранита, вес которого превышает 30 т.

Для извлечения на поверхность исторического предмета потребовалась помощь инженерных подразделений египетской армии, которые действовали под наблюдением специалистов городского Управления по делам древностей. Согласно данным первичного исследования объекта, его длина составляет 2,75 м, ширина - 1,65 м, а высота - 1,85 м. Вся поверхность саркофага покрыта древними иероглифами. По утверждению экспертов, обнаруженный исторический предмет в хорошем состоянии.

Теперь ученым-египтологам предстоит выяснить точную дату создания находки и по надписям на граните установить, кто именно в нем был захоронен, и к какому сословию он принадлежал при жизни. Перед полицией стоит задача определить, каким образом этот артефакт оказался в центре города, где до сих пор не было выявлено никаких признаков захоронений времен древнеегипетских фараонов.

Источник: БЕЛТА.

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