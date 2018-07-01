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«Гимн – это самая главная песня»

02.07.2018 — Разное | Свислочская газета  
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«Гимн – это самая главная песня»

В каждой стране есть свои национальные символы, которые являются отличительными знаками государства. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн являются символами суверенитета нашей державы. Об этом знают и взрослые, и дети. А что обозначают эти символы? В каждом возрасте мы по-разному интерпретируем, вкладываем свой смысл в значения этих слов. А что по этому поводу думают юные свислочане? Накануне Дня республики с вопросом, что такое Государственный гимн, мы отправились к самым маленьким горожанам, воспитанникам яслей-сада № 2 г. Свислочи. 

 

Ульяна Сергеева:

«Гимн – это самая главная песня»

 
Гимн – самая главная песня нашей страны, ее поют в особых случаях.
Ксюша Дятел:

«Гимн – это самая главная песня»

 
Это, когда собирается много людей, и они стоя поют песни.
Лиза Филипович:

«Гимн – это самая главная песня»


Эту песню поют белорусы, когда устраивают всякие концерты, конкурсы, танцы, соревнования.
Артем Ставецкий:

«Гимн – это самая главная песня»


– Гимн – национальный символ страны. Это такая специальная песня.
Маргарита Фунт:

«Гимн – это самая главная песня»


– Это песня, которую слушают и поют только по большим праздникам.
Вика Чернецкая:

«Гимн – это самая главная песня»

 
– Это такая торжественная белорусская песня.
Влад Каминский:

«Гимн – это самая главная песня»

 


– Когда проходят самые главные праздники в городе, то поют эту песню.
Ангелина Павловская:

«Гимн – это самая главная песня»

 
– Такую песню поют по праздникам, и ее все должны знать.


Безусловно, дошколята справились с заданием. Это подтверждают искренние детские ответы. Маленькие патриоты не только знают национальные символы, но и гордятся своей страной, любят свою малую родину: дом, семью, детский сад…

 

Подготовила Снежана ЖУРНЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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В каждой стране есть свои национальные символы, которые являются отличительными знаками государства. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь...
 
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