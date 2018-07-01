«Гимн – это самая главная песня»





В каждой стране есть свои национальные символы, которые являются отличительными знаками государства. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн являются символами суверенитета нашей державы. Об этом знают и взрослые, и дети. А что обозначают эти символы? В каждом возрасте мы по-разному интерпретируем, вкладываем свой смысл в значения этих слов. А что по этому поводу думают юные свислочане? Накануне Дня республики с вопросом, что такое Государственный гимн, мы отправились к самым маленьким горожанам, воспитанникам яслей-сада № 2 г. Свислочи.

Ульяна Сергеева:



– Гимн – самая главная песня нашей страны, ее поют в особых случаях.

Ксюша Дятел:



– Это, когда собирается много людей, и они стоя поют песни.

Лиза Филипович:



– Эту песню поют белорусы, когда устраивают всякие концерты, конкурсы, танцы, соревнования.

Артем Ставецкий:



– Гимн – национальный символ страны. Это такая специальная песня.

Маргарита Фунт:



– Это песня, которую слушают и поют только по большим праздникам.

Вика Чернецкая:



– Это такая торжественная белорусская песня.

Влад Каминский:



– Когда проходят самые главные праздники в городе, то поют эту песню.

Ангелина Павловская:



– Такую песню поют по праздникам, и ее все должны знать.



Безусловно, дошколята справились с заданием. Это подтверждают искренние детские ответы. Маленькие патриоты не только знают национальные символы, но и гордятся своей страной, любят свою малую родину: дом, семью, детский сад…

Подготовила Снежана ЖУРНЕВИЧ.

Фото автора.