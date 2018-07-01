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«Гимн – это самая главная песня»
02.07.2018 — Разное | Свислочская газета
В каждой стране есть свои национальные символы, которые являются отличительными знаками государства. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн являются символами суверенитета нашей державы. Об этом знают и взрослые, и дети. А что обозначают эти символы? В каждом возрасте мы по-разному интерпретируем, вкладываем свой смысл в значения этих слов. А что по этому поводу думают юные свислочане? Накануне Дня республики с вопросом, что такое Государственный гимн, мы отправились к самым маленьким горожанам, воспитанникам яслей-сада № 2 г. Свислочи.
Ульяна Сергеева:
Подготовила Снежана ЖУРНЕВИЧ.
Фото автора.
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В каждой стране есть свои национальные символы, которые являются отличительными знаками государства. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь...
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