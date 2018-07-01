



В Свислочском районе завершился первый этап республиканской профилактической акции «Каникулы без дыма и огня».

В ее рамках спасатели вместе с педагогами центра творчества детей и молодежи г. Свислочи, работниками Свислочской детской библиотеки, сотрудниками Свислочского центра туризма и краеведения на «АГИТБУСЕ» и пожарных автомобилях посетили 8 пришкольных оздоровительных лагерей и два дошкольных учреждения. Работники МЧС напомнили детям основные правила безопасности в период летних каникул, научили ребят пользоваться мобильным приложением «МЧС Беларуси: Помощь рядом», показали серию мультфильмов «Волшебная книга», провели практическую отработку плана эвакуации на случай возникновения пожара.









Самыми запоминающимися для школьников стали посещения ПАСЧ-1 г. Свислочи, ПАСП-14 г.п. Порозово и ПАСП – 15 аг. Хоневичи, где каждый из них прошел «Школу юного пожарного». На прощание для ребят спасатели устроили водную феерию и пожелали веселых, незабываемых и безопасных летних каникул.





Александр НОВОСАД,

специалист группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Свислочского РОЧС.