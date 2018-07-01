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В Беларуси мужчины чаще женщин оказываются за чертой бедности и чаще попадают в безработные

02.07.2018 10:33 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси мужчины чаще женщин оказываются за чертой бедности, а также попадают в безработные. Об этом свидетельствуют данные Белстата. Так, в 2017 году фактическая безработица среди мужского населения составила 7,2%, а среди женщин — 4%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Напомним, в обследовании домохозяйств по занятости Белстат использует принятое во всем мире определение Международной организации труда. То есть безработным считается тот, кто считает себя безработным, при этом активно ищет работу и готов приступить к работе в кратчайшие сроки. В Беларуси численность фактически безработных выше численности официально зарегистрированных нетрудоустроенных.

Уровень официальной безработицы в 2017 году среди мужчин составил 0,7%, а среди женщин — 0,4%. На начало этого года всего по стране было 33,7 тысячи официальных безработных, большинство из них — мужчины (22,4 тысячи).

На конец 2017 года в Беларуси проживало 5 миллионов 70,3 тысячи женщин и 4 миллиона 421,5 тысячи мужчин.

Мужчины чаще женщин также оказываются за чертой бедности. Так, среди мужского населения в прошлом году в числе бедняков оказалось 6,6%, а среди женщин этот показатель составил 5,5%. Меньше всего эта разбежка за последние 5 лет была в 2013-м. Тогда среди женщин бедняков было 7,1%, а среди мужчин — 7,5%. В 2014 году число тех, кто оказался за национальной чертой бедности, сократилось как среди женщин, так и среди мужчин, а последующие три года — росло.

При этом за прошлый год увеличился разрыв в заработках женщин и мужчин: 74,6% в 2017-м, 78,5% в 2016-м, 76,2% в 2015-м, 76,6% в 2014-м, 73,7% в 2013-м. У белорусок также чуть ниже пенсии, чем у белорусов: в 2017 году это соотношение составило 98,9%, в 2016-м — 98,5%, в 2015-м — 98,3%, в 2014-м — 97,5%, в 2013-м — 95,9%.

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