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Ребенок в роуминге раздал интернет на весь автобус. Родителям пришел счет на 14 500 рублей

02.07.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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«Сын как настоящий друг раздал интернет на весь автобус. Он не знал, что это дорогое удовольствие», — рассказывает житель Дзержинска Валерий Маценович. Его 11-летний сын в июне ездил на оздоровление в Болгарию. В дороге парень вышел в роуминге в интернет, открыл точку доступа для остальных ребят — всего в автобусе было около 50 детей. Доступом в интернет воспользовались около 15 человек — они смотрели фильмы, играли в игры. В итоге Валерию Маценовичу, на которого зарегистрирована сим-карта, пришел счет на сумму порядка 14 500 рублей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56870.php

Ребенок в роуминге раздал интернет на весь автобус. Родителям пришел счет на 14 500 рублей

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Семья небогатая, ребенка отправили на отдых на последние деньги. Для них это неподъемная сумма, — рассказывает тренер Виктор, который сопровождал детей в автобусном туре в Болгарию. — Человек 10−15 сидели в интернете. Ребятам по 6−10 лет, они по незнанию.

Отец Михаила — Валерий — работает водителем, а мама — медик.

— Мы в сумме с женой зарабатываем около 500 долларов в месяц на двоих. 7500 долларов — это просто катастрофа. Помощи со стороны нет, — рассказывает Валерий. — Мы обращались в МТС, пока идет обсуждение вопроса, приходят данные из стран, в которых это происходило. Сейчас работают технический отдел и отдел безопасности по вопросу списания этой суммы. Ждем, молимся, надеемся, что все-таки частично нам эту сумму спишут.

Валерий говорит, что «сын очень расстроен, он понял, конечно, всю эту ситуацию».

В компании МТС, абонентом которого является Валерий Маценович, сейчас рассматривают эту ситуацию.

— Мы внимательно рассматриваем каждое обращение наших абонентов, данный случай индивидуален. Тарификация услуг связи зависит от страны нахождения. В данном случае тарификация услуг в роуминге произошла позже обычного, поэтому для абонента будет сделан перерасчет. Однако рекомендуем внимательно контролировать расходы за границей: если абонент пользовался услугами связи в роуминге, у него есть обязательства по их оплате — отметили в пресс-службе МТС.

Чтобы избежать необоснованных трат в роуминге, в компании рекомендуют перед поездкой всегда лучше проконсультироваться об использовании связи за границей у специалистов.

— Также рекомендуем после каждого выхода в интернет отключать мобильную передачу данных, погодные и прочие виджеты. И не забудьте проверить опцию автоматического обновления приложений в настройках, — отмечают в пресс-службе компании.

 
 
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«Сын как настоящий друг раздал интернет на весь автобус. Он не знал, что это дорогое удовольствие», — рассказывает житель Дзержинска Валерий Маценович. Его...
 
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