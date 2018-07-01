Силами реконструкторов была воссоздана партизанская стоянка  в Верхнедвинском районе

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Музей на один день. В годы Великой Отечественной войны здесь свои силы для борьбы с фашизмом объединили отряды из России, Латвии и Беларуси.

Совместными усилиями от врагов была освобождена территория размером в десять тысяч квадратных километров, спасены сотни тысяч человек. На площадке организовали госпиталь, типографию, штаб, школу, кухню, где гостей угощали кашей.

Это место для партизан и подпольщиков особое, здесь расположен «Курган Дружбы» – памятник на стыке трёх границ. Попасть в охраняемую пограничную полосу можно только раз в году. Накануне тысячи людей пришли почтить память героев Великой Отечественной войны.