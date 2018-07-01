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Сборная Беларуси по баскетболу проиграла испанцам в последней игре отбора к чемпионату мира

02.07.2018 11:16 — Разное | ОНТ  
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Парни из белорусской баскетбольной сборной закончили выступления в квалификации мирового форума-2019 поражением от грозной команды Испании (60:80).

Впрочем, этот матч, проходивший в Малаге, уже ничего для нашей команды не решал. Шансов на попадание в финальную стадию турнира она лишилась ещё после предыдущей проигранной дуэли с Черногорией.

Хозяева площадки не позволили белорусам выиграть ни одной четверти, планомерно наращивая своё преимущество с каждым отрезком. Самым результативным на паркете в рядах обеих сборных стал защитник Дэвон Саддлер (натурализованный американец, выступающий за Беларусь). На его счету 18 набранных очков, 4 подбора и 6 ассистов.

 
 
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​Парни из белорусской баскетбольной сборной закончили выступления в квалификации мирового форума-2019 поражением от грозной команды Испании (60:80).
 
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