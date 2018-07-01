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Минтруда: в Беларуси создали почти 150 комиссий по содействию занятости населения
В Беларуси действует 143 комиссии по координации работы по содействию занятости населению. Об этом в эфире «Беларусь 1» сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. В этом году за помощью в трудоустройстве в них обратилось около 4 тысяч человек, уточнила министр.
Министр констатировала, что прошлогодней активности у населения не наблюдается, объяснив это тем, что общий банк вакансий — сегодня в нем
Это рекордное число предложений от нанимателей за последние несколько лет. Так, на начало
Ирина Костевич отметила, что многие комиссии по координации работы по содействию занятости населению установили график работы и разместили информацию о своей работе на сайтах местных администраций.
К примеру, первое заседание комиссии уже
В Октябрьском районе Минска комиссия
Напомним, список не занятых в экономике будет сформирован к 1 декабря этого года. Включенные в список трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение (с 1 января 2019 года), а также газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение (с 1 октября 2019 года).
К 1 июля Минтруда должно было
Чтобы получить «освобождение» от полной уплаты ЖКУ, нужно будет обратиться в постоянно действующие
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В Беларуси действует 143 комиссии по содействию занятости населения. В этом году за помощью в трудоустройстве в них обратилось около 4 тысяч человек.
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