Минтруда: в Беларуси создали почти 150 комиссий по содействию занятости населения

В Беларуси действует 143 комиссии по координации работы по содействию занятости населению. Об этом в эфире «Беларусь 1» сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. В этом году за помощью в трудоустройстве в них обратилось около 4 тысяч человек, уточнила министр.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Министр констатировала, что прошлогодней активности у населения не наблюдается, объяснив это тем, что общий банк вакансий — сегодня в нем 76 тысяч позиций — «открыт для всех, и любой человек может им воспользоваться со своего домашнего компьютера».

Это рекордное число предложений от нанимателей за последние несколько лет. Так, на начало июня в стране было 69,9 тысячи предложений от нанимателей. Это на 4,2 тысячи больше, чем на начало мая. То есть с начала июня число вакансий выросло больше чем на 6 тысяч.

Ирина Костевич отметила, что многие комиссии по координации работы по содействию занятости населению установили график работы и разместили информацию о своей работе на сайтах местных администраций.

К примеру, первое заседание комиссии уже провели в Берестовицком районе — обсудили состояние рынка труда, а также утвердили план работы комиссии на этот год. Комиссия будет собираться дважды в месяц — каждый первый и четвертый вторник. В Новополоцке также провели заседания комиссии — 8 и 22 июня, в июле планируется их провести 13-го и 27-го. В состав комиссии входит в том числе председатель Новополоцкого городского Совета депутатов Олег Буевич.

В Октябрьском районе Минска комиссия будет работать почти каждый день, за исключением пятницы. В разные дни будут принимать граждан определенные специалисты. К примеру, каждый первый и третий четверг — первый заместитель главы администрации Юрий Ребковец, а каждый второй и четвертый четверг — главный врач 3-й Центральной районной клинической поликлиники Октябрьского района Минска Дмитрий Страздин.

Напомним, список не занятых в экономике будет сформирован к 1 декабря этого года. Включенные в список трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение (с 1 января 2019 года), а также газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение (с 1 октября 2019 года).

К 1 июля Минтруда должно было сформировать перечень типовых трудных жизненных ситуаций, по которым тех, кто оказался в списке тунеядцев , полностью или частично освободят от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам. Как ожидается, преимущественно это уход за престарелыми родственниками, часто болеющими детьми.

Чтобы получить «освобождение» от полной уплаты ЖКУ, нужно будет обратиться в постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения.