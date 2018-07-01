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Божков, Кириенко и Омелюсик - чемпионы Беларуси по велоспорту

02.07.2018 11:12 — Разное | Tut.by  
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В Мозыре завершился чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе. Чемпионами в групповой гонке стали Станислав Божков и Алена Омелюсик.


Соревнования проходили в непростых погодных условиях: дождь, ветер и всего 10 градусов выше ноля. Велоклуб «Минск» имел численное преимущество и грамотно им воспользовался, отрезав главных соперников (Константина Сивцова, Илью Кошевого и Александра Рябушенко) еще на первых кругах. Отрыву с несколькими представителями столичного клуба удалось удержаться впереди, а за 30 километров до финиша из него атаковал Станислав Божков, который и стал новым чемпионом Беларуси. Второе место занял Сергей Попок, третье — Бронислав Самойлов. Таким образом, «Минск» занял весь пьедестал почета.

В гонке с раздельным стартом победу одержал чемпион мира 2015 года Василий Кириенко, опередивший Бронислава Самойлова и Константина Сивцова.

У женщин две уверенные победы в свой актив записала Алена Омелюсик, которая выиграла и «разделку, и групповую гонку. В пятницу она опередила Инну Савенко и Екатерину Пятровскую, а в воскресенье — Таисию Носкович и Анну Терех из «Минска». Отметим, что седьмой стала известная конькобежка Марина Зуева.

В возрастной категории до 23 лет победу праздновали Анастасия Дедикова (раздельный старт) и Анна Терех (группа), а также Алексей Пешкун (раздельный старт) и Антон Ивашкин (группа).

 
Теги: Минск
 
 
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В Мозыре завершился чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе. Чемпионами в групповой гонке стали Станислав Божков и Алена Омелюсик.
 
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