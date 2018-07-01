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Турецкая полиция разогнала ЛГБТ-марш в Стамбуле
Полицейские Стамбула разогнали участников запрещённого властями гей-парада с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.
Сообщается, что в результате были задержаны 11 человек.
Власти запрещают проводить подобное мероприятие в Стамбуле активистам ЛГБТ уже четвёртый год подряд. Они аргументируют это соображениями безопасности. В последнем разрешённом гей-параде Istanbul Pride в 2014 году приняли участие около 100 тысяч человек.
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Полицейские Стамбула разогнали участников запрещённого властями гей-парада с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.
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