Турецкая полиция разогнала ЛГБТ-марш в Стамбуле

Полицейские Стамбула разогнали участников запрещённого властями гей-парада с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.

Сообщается, что в результате были задержаны 11 человек.

Власти запрещают проводить подобное мероприятие в Стамбуле активистам ЛГБТ уже четвёртый год подряд. Они аргументируют это соображениями безопасности. В последнем разрешённом гей-параде Istanbul Pride в 2014 году приняли участие около 100 тысяч человек.