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В сморгонском роддоме состоялась праздничная акция «Падары немаўляцi вышыванку» (ФОТОФАКТ)
02.07.2018 — Разное | Светлы шлях
В нашей стране проходит акция «День вышиванки».
Поздравить мам двоих новорожденных мальчиков пришли представители РК ОО «БРСМ» и специалисты отдела идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского райисполкома. Гости подарили мамам распашонки-вышиванки и цветы.
Соб. кор.
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В нашей стране проходит акция «День вышиванки».
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