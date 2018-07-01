ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сельский сход в Крево

02.07.2018 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
29 июня в аг. Крево прошел широкомасштабный сельский сход населения сельского совета. Главной темой мероприятия стали вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели на них людей.

Как отметил начальник Сморгонского РОЧС Денис Минко, безопасности проживания жителей Кревского сельсовета уделяется большое внимание. На территории сельского совета работает смотровая комиссия, в состав которой входят представители всех районных служб. Первоочередной задачей смотровой комиссии является обеспечение безопасных условий проживания сельчан.

Сельский сход в Крево

На фото (слева направо): заместитель начальника Сморгонского РОВД Анатолий ЩАСТНЫЙ, начальник Сморгонского РОЧС Денис МИНКО и председатель Кревского сельисполкома Виктор ДЯТЧИК

В своем докладе Денис Минко подробно остановился на пожарной безопасности, которая является главным бичом летнего периода для спасателей. В настоящее время в стране произошло более 3100 случаев возгораний. В прошлом году эта цифра была меньше практически на 15%.

Сельский сход в Крево

В связи с тем, что в стране растет количество пожаров, наблюдается рост и погибших на них. Это актуально как для республики в целом, так и для Гродненской области в частности. В Сморгонском районе, к счастью, погибших на пожарах в этом году пока не было зафиксировано. Но рост пожаров также наблюдается. Денис Минко констатировал, что, по статистике, 90% случаев возгораний случается при неосторожном обращении с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 июня в аг. Крево прошел широкомасштабный сельский сход населения сельского совета. Главной темой мероприятия стали вопросы предупреждения чрезвычайных...
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Беларуси сообщил о серьезных сложностях с вылетом белорусских туристов из Киева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика