Сельский сход в Крево

29 июня в аг. Крево прошел широкомасштабный сельский сход населения сельского совета. Главной темой мероприятия стали вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели на них людей.

Как отметил начальник Сморгонского РОЧС Денис Минко, безопасности проживания жителей Кревского сельсовета уделяется большое внимание. На территории сельского совета работает смотровая комиссия, в состав которой входят представители всех районных служб. Первоочередной задачей смотровой комиссии является обеспечение безопасных условий проживания сельчан.





На фото (слева направо): заместитель начальника Сморгонского РОВД Анатолий ЩАСТНЫЙ, начальник Сморгонского РОЧС Денис МИНКО и председатель Кревского сельисполкома Виктор ДЯТЧИК

В своем докладе Денис Минко подробно остановился на пожарной безопасности, которая является главным бичом летнего периода для спасателей. В настоящее время в стране произошло более 3100 случаев возгораний. В прошлом году эта цифра была меньше практически на 15%.





В связи с тем, что в стране растет количество пожаров, наблюдается рост и погибших на них. Это актуально как для республики в целом, так и для Гродненской области в частности. В Сморгонском районе, к счастью, погибших на пожарах в этом году пока не было зафиксировано. Но рост пожаров также наблюдается. Денис Минко констатировал, что, по статистике, 90% случаев возгораний случается при неосторожном обращении с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Сергей ЮРЕВИЧ.

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