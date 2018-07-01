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Пенсии в расходах бюджета ФСЗН занимают 77,3%
02.07.2018 11:25 — Разное | Аргументы и факты
Об этом сообщила
Как рассказала Наталия Павлюченко, у средств государственного соцстрахования, которые поступают в бюджет ФСЗН, есть строго целевое назначение. Основная часть всех расходов бюджета фонда (77,3% или 9% ВВП) идет на выплату всех видов пенсий. Это около 9,5 млрд рублей.
Получателями пенсий являются 2,6 млн граждан Беларуси.
Среди расходов на выплату пособий больше всего тратиться на пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет - 44%. Только за 2017 год их было назначено на сумму 1145,5 млн. рублей.
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Получателями пенсий являются 2,6 млн граждан Беларуси.
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