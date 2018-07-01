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Пенсии в расходах бюджета ФСЗН занимают 77,3%

02.07.2018 11:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Пенсии в расходах бюджета ФСЗН занимают 77,3%
АиФ

Об этом сообщила БЕЛТА управляющий фондом Наталия Павлюченко.

Как рассказала Наталия Павлюченко, у средств государственного соцстрахования, которые поступают в бюджет ФСЗН, есть строго целевое назначение. Основная часть всех расходов бюджета фонда (77,3% или 9% ВВП) идет на выплату всех видов пенсий. Это около 9,5 млрд рублей.

Пенсии в расходах бюджета ФСЗН занимают 77,3% Посчитай сам. «АиФ» приводит примеры расчета пенсий

Получателями пенсий являются 2,6 млн граждан Беларуси.

Среди расходов на выплату пособий больше всего тратиться на пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет - 44%. Только за 2017 год их было назначено на сумму 1145,5 млн. рублей.
 

 
 
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Получателями пенсий являются 2,6 млн граждан Беларуси.
 
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