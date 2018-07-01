В Кобринском районе в ДТП погиб 8-месячный ребенок

30 июня около восьми утра на территории Кобринского района на автодороге М1 Брест - Минск - граница РФ произошло ДТП.

27-летний водитель кросовера Nissan Qashqai (житель Германии с российским гражданством) столкнулся с грузовым автомобилем «ДАФ», который ехал в попутном направлении. От удара "Ниссан" отбросило на барьерное ограждение, пишет БЕЛТА.

Сын водителя кроссовера, 8-месячный ребенок, - его перевозили в люльке, - полученных травм ребёнок скончался в больнице. Ещё один пассажир автомобиля (он находился на переднем пассажирском сидении), мужчина 1954 года рождения, также гражданин России, получил повреждения и находится в больнице.