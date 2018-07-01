В центре Витебска утром 3 июля перекроют движение

3 июля с 9.00 до 11.00, во время Витебске">торжеств к Дню независимости, в Витебске перекроют движение всех видов транспорта на улице Ленина — на участке от площади Свободы до пересечения с Московским проспектом, сообщает горисполком.

Автобусы поедут в объезд — через улицу Смоленскую и проспект Белобородова.

Троллейбусы № 1 и № 8, следующие на железнодорожный вокзал, дойдут только до улицы Жесткова. А «единица» от вокзала и «восьмерка» от Смоленского рынка поедут по проспекту Фрунзе.

Троллейбусы, которые идут по проспекту Черняховского, проследуют до остановки «Площадь Победы».

С 8.30 закроют трамвайные остановки на площади Победы.