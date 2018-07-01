|
На украинско-белорусской границе начался сезонный пропуск граждан для сбора дикоросов
На украинско-белорусской границе с 1 июля начнется сезонный пропуск граждан для сбора дикоросов, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
"С 1 июля на участке ответственности отдела пограничной службы "Березовое" Луцкого пограничного отряда, в Рокитновском районе Ровенской области, начинается сезонный пропуск граждан для сбора дикоросов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, этот режим пропуска будет проходить в два этапа: первый - для сбора черники с 1 июля по 10 августа и второй - для сбора клюквы с 1 сентября по 15 ноября 2018 года.
Так, жители 12 приграничных населенных пунктов Рокитновского района Ровенской области смогут законно пересекать границу и собирать чернику, клюкву и грибы на территории Полесского лесхоза Республики Беларусь.
Оформление граждан для сбора будет осуществляться в трех временных местах пропуска "Познань", "Березовое" и "Дроздынь". Для сбора черники с 06:00 до 22:00, а в период сбора клюквы - с 08.00 до 20.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На украинско-белорусской границе с 1 июля начнется сезонный пропуск граждан для сбора дикоросов, сообщила Государственная пограничная служба Украины. "С 1 июля на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)