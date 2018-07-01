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«Я так рада своему первому финалу в Premier»: Соболенко стала 32 в мировом рейтинге
Новости Беларуси. После выступления на турнире в Истборне Арина Соболенко поднялась с 45 строчки мирового рейтинга на 32.
Белорусская теннисистка смогла дойти до финала турнира WTA Premier, что на данный момент является лучшим достижением спортсменки. На пути к финалу Соболенко одолела американку Сачию Викери (82 WTA), немку Юлию Гёргес (13 WTA), бельгийку Элизу Мертенс (15 WTA), чешку Каролину Плишкову (7 WTA) и польку Агнешку Радванску (31 WTA).
В финале Арина Соболенко
«Я так рада своему первому финалу в Premier! Надеюсь, в следующий раз я возьму титул! Спасибо команде за то, что вы всегда на моей стороне. Это – результат вашей работы. Дальше – Уимблдон», –
Сейчас Соболенко занимает 32 место в мировом рейтинге и является первой ракеткой Беларуси.
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Новости Беларуси. После выступления на турнире в Истборне Арина Соболенко поднялась с 45 строчки мирового рейтинга на 32. Белорусская теннисистка смогла дойти до...
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