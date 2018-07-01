​«Дзень вышыванкi» пройдёт 2 июля в Минске

Откроет его молодёжный арт-парад – «Пад сцягам у вышыванках». В шествии примет участие талантливая молодёжь из всех регионов страны.

Основные торжества пройдут возле Дворца спорта. На празднике будут готовить блюда белорусской кухни. Можно будет пообщаться с белорусскими писателями и поэтами, устроить фотосессию в вышиванке. Развернётся и кукольный театр «Батлейка». Кроме того, будет организован флешмоб «Усе ў вышыванках». Те, кто придёт на акцию в одежде с национальным орнаментом получит памятные сувениры от организаторов праздника.