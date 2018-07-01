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​«Дзень вышыванкi» пройдёт 2 июля в Минске

02.07.2018 11:42 — Разное | ОНТ  
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Откроет его молодёжный арт-парад – «Пад сцягам у вышыванках». В шествии примет участие талантливая молодёжь из всех регионов страны.

Основные торжества пройдут возле Дворца спорта. На празднике будут готовить блюда белорусской кухни. Можно будет пообщаться с белорусскими писателями и поэтами, устроить фотосессию в вышиванке. Развернётся и кукольный театр «Батлейка». Кроме того, будет организован флешмоб «Усе ў вышыванках». Те, кто придёт на акцию в одежде с национальным орнаментом получит памятные сувениры от организаторов праздника. 

 
 
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​Откроет его молодёжный арт-парад – «Пад сцягам у вышыванках». В шествии примет участие талантливая молодёжь из всех регионов страны.
 
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