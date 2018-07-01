В Воронеже мужчина прыгал на машине полиции, празднуя победу России над Испанией (ВИДЕО)

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Всеобщее ликование, охватившее вечером 1 июля многие российские города в связи с победой хозяев ЧМ-2018 над испанцами, порой переходило границы разумного.

В Воронеже один из болельщиков решил выплеснуть свою бьющую через край радость, запрыгнув на полицейский УАЗик. Сотрудники правоохранительных органов мгновенно отреагировали.

Они скрутили «прыгуна» и нанесли ему несколько жёстких ударов дубинкой. О дальнейшей судьбе мужчины не сообщается, однако, судя по всему, следующую игру россиян с хорватами он в прямом эфире уже не увидит.