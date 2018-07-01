Итальянские ученые нашли самую раннюю работу Леонардо да Винчи?

Только ленивый в наши дни не ищет шедевры Леонардо да Винчи.





Изразец, на котором изображена голова архангела Гавриила, был подвергнут термолюминисцентному анализу, доказавшему, что использованная при его изготовлении глина датируется второй половиной XV века. А главное – в инфракрасных лучах на челюсти архангела якобы был замечен крохотный автограф и дата – 1471 год. Если это правда, голова архангела – действительно самая ранняя из всех известных работ Леонардо да Винчи, которому на тот момент было 18 лет.













Вот только серьезные историки искусств сомневаются в достоверности полученного результата. По мнению оксфордского профессора Мартина Кемпа, голова архангела очень сильно недотягивает по уровню до других юношеских работ ренессансного гения. Волосы архангела больше похожи на лапшу, а одеяние нарисовано с ошибками. К тому же, Леонардо никогда не ставил автографы на свои произведения.





Кто здесь прав – покажет время. Ясно одно: ставки на рынке искусства сейчас чрезвычайно высоки, и следует ждать самых невероятных подделок и трюков.



