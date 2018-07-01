ЧМ по скоростному сексу

Мы долго будем вспоминать Чемпионат мира, который надломил наши неокрепшие умы и вечные скрепы, показав, что можно радоваться и веселиться на улицах родного города, пить пиво, валяться на лавочках и траве, размахивать флагом своей страны и даже заворачиваться в него, и тебе за это ничего не будет от родной Полиции и Росгвардии.





Находясь в Москве, я почувствовал не только ветер перемен, хорошую организацию ЧМ, драйв болельщиков, много пива и половую распущенность наших соотечественниц, но и сгущение облаков в преддверии бури. Посадка будет жёсткой для всех нас. Мои слова подтвердили полицейские, к которым я подходил и говорил о происходящем. У меня было несколько вопросов:





1.На сколько они считают опасным столь свободное поведение граждан и их свободное высказывание своих эмоций?





2.Что будет после ЧМ?





3.Что они лично думают о происходящем и готовы ли бы они были присоединиться к отрывающемуся на все 100% народу, если бы были не на службе?





Оказывается полицейские тоже люди и очень любят веселиться. Им гораздо приятнее, когда к ним обращаются за помощью и нет палочной системы – сколько надо привести, задержать и выписать штрафов. Главное, говорили мои собеседники, чтобы не было серьёзных правонарушений, таких как драки, разбитые витрины и воровство. Присоединиться к веселящимся были готовы многие, но некоторые признались, что это не их формат отдыха, лучше с баночкой пива у экрана телевизора или на природе шашлычок.





Поведение иностранных фанатов полицейские оценивали по-разному, говоря – «Ну наверное у них там так принято». В чём были едины почти все мои собеседники, так это в том, что после ЧМ гайки будут опять подтянуты. Я пообщался более, чем с двумя десятками полицейских разных званий, некоторые не захотели давать сложные комментарии, но оказывается большинство из них с удовольствием слушают радиостанцию ЭХО (когда интересовались зачем спрашиваю, то я честно говорил им, что буду готовить пост для сайта ЭХО МОСКВЫ).





Но вот что им очень не нравилось – это много мусора после веселья болельщиков, то что многие гадят прямо под заборами и по подворотням не доходя до туалетов. Многие из стражей порядка категорически не одобряли поведение соотечественниц, называя их банально одним ёмким словом.





Вопрос с мусором решался довольно быстро– спецбригады коммунальщиков с метлами и лопатами убирали Никольскую, а вот с некоторыми нашими российскими девочками полная бЯда. Это позорище многие из нас запомнят надолго. А если бы ЧМ проходил в Грозном, чтобы сказал/сделал Кадыров?





Гуляя по улицам футбольной Москвы я с интересом рассматривал футбольных фанатов, которые в форме своих команд, обмотанные национальными флагами и с прочей футбольной атрибутикой прогуливались по Москве.





В глаза бросались группки болельщиков с одной или несколькими россиянками, которые очень хотели пообщаться с гостями на плохо выученном в школе английском. Девочки очень интересовались, как они там за бугром живут, чем дышат, хотели видимо))) рассказать о Москве и провести для них экскурсию))).









Скорости съёма иностранными болельщиками наших соотечественниц позавидовал бы любой режиссёр фильмов для взрослых. Пять минут и она уже готова, ну точно не стихи им читать. Яркие футболки и наряды иностранных болельщиков делали своё коварное дело, чем также воспользовались наши родные гастробайтеры, которым тоже не хватает женской ласки.





Футбольные фанаты болели, пили, пели песню Спасибо Русия и просто знакомились с русскими девочками по ускоренной схеме, которые слетелись на центральные улицы, как бабочки на свет. Некоторые скажут, что я преувеличиваю, но категорически не соглашусь, пару часов на Никольской позволили увидеть всё это своими глазами. Было очень интересно наблюдать, как одна девушка пришла с мамой, и под зорким материнским взглядом нарабатывал базу иностранных френдов в своём телефоне, преимущественно из Аргентины.





Хорошо ли это? Может девчонки хотят замуж за иностранцев??? Думаю, что нет, точнее не все. Речь скорее всего идёт об элементарной распущенности некоторых наших соотечественниц, которые создали новый образ Раши. Россия конечно не Таиланд, но теперь ей обеспечен новый образ-сказ, где русские женщины не только красивые, но и доступные на щелчок для иностранца. Турпоток вырастет на радость Ростуризму, будем развивать секс-туризм..





Выйти замуж за иностранца в Советском Союзе было пределом мечтаний и в начале 90-х наши женщины готовы были ехать куда угодно и с кем угодно, не понимая, что их там ждёт. Что же происходит сейчас? Или мы дешёвая страна третьего мира, или у нас что-то с мужиками? Этот вопрос озадачил многих, но вот ответа на него нет.





Можно сколь угодно долго и громко обвинять депутата Тамару Плетнёву, которая высказалась по этому поводу, но по сути она оказалась права. Давайте не путать дискреминацию и половую распущенность, последствия которой разгребать придётся всей стране. Организаторы чемпионата вроде предусмотрели всё, но не предупредили о том, что горячим русским любительницам футбольных фанатов надо быть аккуратными и пользоваться презервативами, дабы избежать венерических заболеваний, СПИДа и неожиданной беременности. В сети появлялись комменты иностранцев, что они поражены бесбашенности русских девиц, которым не нужен был презервати.





В сети разгорелся спор про вот эту красотку-патриотку.





(принтскрин видео из интернета)





Что интересно, обсуждая мадам в сети, мужики имели практически однозначное мнение о ней и её поведении, когда толпы болельщиков подходили к ней обниматься и фотографироваться по вполне понятным причинам, а вот женская половина, слава богу не вся, её активно защищала. Говорят, что есть мужская солидарность, но оказывается есть и женская, но в очень узком вопросе.





Скоро ЧМ закончится, болельщики разъедутся, а нам подводить итоги и собирать урожай. Видимо, в марте-апреле 2019 года будет бум рождаемости в городах принимавших чемпионат. Для демографической ситуации это неплохо, но вот сколько будет абортов, когда девочки поймут, что заграничные прЫнцы уехали и они их больше не увидят?





Выводы каждый из сказанного может сделать свои, но давайте различать желание девушки построить свое женское, семейное счастье и элементарное ХХХХХХХ, и распущенность. Когда смотришь в сети на выложенные срам с нашими соотечественницами – становится грустно.





А что молчит РПЦ? Почему батюшек в массы не запускают, дабы спасти россиянок от греха и блуда? Представляете, если бы десант РПЦ прошёл бы по улицам городов, принимающих ЧМ? Но вот православная и государственная машины молчат. Почему? Скрепы закончились или иностранцев бояться расстроить?





Может правы были те, кто нарисовал таких матрёшек со свистком за щекой? Может это символ ЧМ в России, а не Забивака? (фото взято из интернета)









Я пытался найти данный сувенир в Москве, меня попросили его купить крымские знакомые, но не смог. По словам продавцов сувенирных магазинов, данный сувенир был придуман в Казани, но на московский рынок к открытию ЧМ его не завезли, не знаю, как сейчас.





Что возмутило россиян в этих выплывших на улице и в сети непотребных историях с нашими весёлыми девицами, ведь такое происходит у нас и без ЧМ? Подобное я наблюдал в Киеве на Чемпионате Европы по футболу, в 2012 году, когда девушки со всей Украины примчались в украинскую столицу за жАнихами, брали не качеством, а колличеством. Может это так футбол влияет на прекрасную половину или здесь несколько иные корни?





Тем временем замечательная победа нашей сборной и очередная порция иностранцев разъезжается по домам. Может наша команда выжмет таким образом остальных иностранных болельщиков, не оставив девушкам базу для их половых манёвров и экспериментов?



