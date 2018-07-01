Почему напиться до беспамятства получается далеко не у всех

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Исследования показывают, что случаи потери памяти на почве потребления алкоголя достаточно распространены, особенно среди студентов. Фото: Getty Images





Теперь ученые знают, что провалы в памяти на почве выпивки бывают не только у алкоголиков. Фото: Getty Images

Факторы риска

Ловушка обоюдного согласия





Для женщин, которые уже становились жертвами сексуального насилия, состояние полной потери памяти особенно опасно. Фото: Getty Images

Как помочь этим людям

Ей припоминались какие-то разговоры с другими людьми в начале вечеринки, но дальше словно падала глухая завеса. Где она еще была вчера? Откуда эта печать у нее на руке? Кто покупал эту пиццу? И кто этот мужчина рядом с ней?— вспоминает она сейчас.У Хеполы такие потери памяти случались регулярно и с достаточно раннего возраста.говорит она.Между тем, провалы в памяти из-за употребления алкоголя — штука серьезная, грозящая плачевными последствиями в будущем.Все воспоминания Хеполы после определенной точки во времени просто стирались. У некоторых людей, испытывающих то же самое на почве алкоголя, потеря памяти бывает не такой полной, а более фрагментарной, когда утрачиваются лишь некоторые эпизоды произошедшего.Долгое время Хеполу мало тревожили постоянные провалы в памяти. Сейчас, вспоминая то время, она понимает, что алкоголь разрушал ее отношения с близким человеком — она описывает это в своей книге.Если вам кажется знакомой эта история, то это потому, что такая потеря памяти — явление на удивление распространенное.Согласно одному из исследований, предположительно более половины людей студенческого возраста испытывали такое при употреблении алкоголя. Другой опрос более двух тысяч юношей и девушек, недавно закончивших среднюю школу, показал, что в последние полгода 20% из них напивались до беспамятства.— говоритиз американского Национального института изучения проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма.Уайт основную часть своей карьеры посвятил изучению случаев беспамятства на почве пьянства.Ученые все больше узнают о причинах этого явления, а также о том, почему кто-то более подвержен потере памяти. Такое знание помогает людям разобраться, что с ними происходит, и попытаться предотвратить многие негативные последствия.До некоторого времени считалось, что напиваются до беспамятства только алкоголики. Однако ряд экспериментов (этически сомнительных, которые невозможно было бы провести сегодня) помог обнаружить удивительные вещи.В конце 1960-х исследователь по именинабрал в лечебницах и центрах по трудоустройству группу добровольцев-алкоголиков, чтобы разобраться, что происходит, когда память пьющего стирается. Гудвин выяснил, что из 100 алкоголиков более 60 испытывало регулярную потерю памяти: кто-то полную, кто-то — фрагментарную.Оказалось, что те, кто подвержен беспамятству, могут вести себя вполне вменяемо и последовательно: например, выпив, субъект исследования не обнаруживает никаких признаков нарушения так называемой мгновенной памяти и даже в состоянии осуществлять простые вычисления. Однако спустя полчаса он забывает все, что с ним происходило.В последующих экспериментах Гудвин поил алкоголиков виски (каждый выпивал примерно пол-литра в течение четырех часов) и предлагал хорошо запоминающиеся ситуации, о которых трезвый человек потом легко вспомнил бы.В одном из случаев он показывал им порнофильмы, задавая потом подробные вопросы о том, что именно они видели.В другом случае, держа в руке горячую сковороду, он спрашивал участников эксперимента, голодны ли они. После того как они отвечали, он говорил, что на сковороде, накрытая крышкой, мертвая мышь.Спустя полчаса пьяные испытуемые забывали все это и на следующий день не могли вспомнить ничего. Однако они вспоминали случившееся спустя пару минут, демонстрируя этим, что их кратковременная память работает.Хотя те исследования проводились с алкоголиками, они подготовили почву для понимания того, как действуют во время потери памяти и те, кто не страдает алкоголизмом.Работа Дональда Гудвина во многом остается полезной по сей день — отчасти потому, что ныне ученые по этическим соображениям не могут давать спиртное людям, чтобы спровоцировать провал в их памяти. Сейчас они в основном полагаются на опросники, состоящие из вопросов о том, что происходило с человеком в прошлом.Что происходит в мозгу, когда целые отрезки памяти теряются? Считается, что в таких случаях временно нарушается работа гиппокампа, части системы головного мозга, отвечающей среди прочего за консолидацию памяти, то есть превращение кратковременной памяти в долговременную (таким образом и возникают воспоминания).Те люди, у которых поврежден гиппокамп, лишены возможности формировать воспоминания. Таким образом, алкоголь отключает те участки головного мозга, которые важны для создания эпизодических воспоминаний, привязанных к определенному времени или месту, объясняет Уайт, изучающий процесс на клеточном уровне в мозге грызунов.— говорит он.У крыс, выяснил Уайт, определенные дозы алкоголя позволяют мозгу работать, но более высокие дозы полностью его отключают. В то же время еще два важных участка головного мозга, поставляющие гиппокампу информацию о том, что происходит, также подавляются, когда мы выпиваем, объясняет Уайт. Это лобные доли, отвечающие за восприятие окружающей действительности, управление речью и памятью, и мозжечковая миндалина, предупреждающая нас об опасности.Нам теперь больше известно и о других факторах, которые вызывают провалы в памяти. Среди них — употребление алкоголя на пустой желудок или когда вы постоянно не высыпаетесь.Есть и еще один фактор: чем быстрее вы потребляете алкоголь, тем быстрее растет его уровень в крови. Уровень между 0,20 и 0,39%, судя по всему, способен обеспечить такую потерю памяти, когда человек не помнит вообще ничего.Такой уровень достигается при потреблении 15 и более стандартных британских порций спиртного в течение четырех часов (скорость достижения зависит от веса и пола потребляющего).Однако уровень алкоголя в крови не объясняет, почему кто-то теряет целые куски памяти, а кто-то (кто выпивает столько же) вообще этим не страдает. Исследование 2016 года, проведенное под руководством Ралфа Хингсона (тоже из Национального института изучения проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма), предлагает ряд ответов.— говорит Хингсон.Провалы в памяти более часты у людей с небольшим весом. Кроме того, этому особенно подвержены студенты, которые часто прибегают к "разогреву" перед вечеринкой, на которую приходят уже с определенным уровнем алкоголя в крови, отмечает ученый.Женщины испытывают провалы в памяти чаще, чем мужчины. В среднем они не такие крупные, и в их теле выше процент жира, что означает: в их организме меньше воды, способной растворять алкоголь. Таким образом, уровень алкоголя в крови у них растет быстрее.В 2017 годуиз Университета Пало-Альто в Калифорнии обнаружила, что у женщин провалы в памяти обычно наступают на три порции спиртного раньше, чем у мужчин. Исследование 2015 года показало, что те женщины, которые выпили всего на одну порцию больше, чем обычно, имеют на 13% больше шансов, чем мужчины, ничего не помнить на утро.Помимо гендерных отличий есть и генетический компонент, который способен сыграть роль. Те люди, у матерей которых были проблемы с алкоголем, более подвержены риску.Еще одно исследование — на этот раз более 1000 пар близнецов — показало, что генетика ответственна за половину испытанных провалов в памяти. Хуже того, опыты на мышах продемонстрировали, что злоупотребление спиртным может привести к изменениям в мозге.Опасно и то, что те самые люди, которые более подвержены провалам в памяти, тинейджеры и студенты, более уязвимы и физически — для развивающегося мозга происходящее крайне опасно, подчеркивает Хаас, опаснее, чем для взрослых.Одна из причин этого такова: фронтальные доли головного мозга заканчивают развиваться позже других его участков, примерно к 25 годам.Хаас и ее коллеги продемонстрировали, что женщины, подверженные провалам в памяти под действием алкоголя, в таком состоянии гораздо более склонны к рискованному сексуальному поведению, если сравнивать с поведением мужчин или тех, кто не страдает потерей памяти. Такие женщины гораздо чаще сожалеют на следующий день о том, что произошло с ними прошлым вечером.Есть свидетельства того, что с теми женщинами, которые ранее подвергались сексуальному насилию, эта история может повториться снова, когда они находятся в состоянии провала в памяти, поскольку не оценивают рискованности той или иной ситуации.Однако риск не ограничивается этим. Он распространяется и на будущее, поскольку эти женщины на следующий день не смогут положиться на свою память, если попытаются восстановить ход событий.Это своего рода уловка-22. Те, кто страдает провалами в памяти, более уязвимы для сексуального насилия во время приема спиртного. Но если впоследствии они попытаются подать в суд на насильника, им будет очень трудно что-либо доказать.Это справедливо даже для тех стран, где работает стандарт(в том случае, если человек не дал ясного согласия на сексуальный контакт, последний расценивается как физическое насилие).— говоритиз Пенсильванского университета.Усугубляет ситуацию и то, что переживающие состояние провала в памяти могут выглядеть вполне трезвыми и вменяемыми, и в суде обвиняемый в сексуальном насилии будет утверждать, что не понимал, с кем имеет дело.рассказывает, что находясь в таком состоянии, она поддерживала разговор, отвечала на шутки. И только те, кто хорошо знал ее, могли обратить внимание на ееКак бы Сара ни выглядела в глазах окружающих, теперь она знает — с ней не все было в порядке:Когда-то ученые предлагали участникам эксперимента алкоголь, чтобы понять, как он на них действует. Сейчас такое, конечно, невозможноВот почему некоторые американские университеты теперь даже специально прописывают в кодексах поведения студентов этот вопрос — поведение с человеком, который находится в состоянии провала в памяти, предупреждая, что сексуальный контакт с ним может быть приравнен к насилию.У потерь памяти от потребления алкоголя есть и более прозаичные последствия — например, опоздания на работу, срыв назначенных деловых встреч. Или такие более серьезные, как получение травмы или передозировка наркотиков.Таким образом, провалы в памяти могут предупреждать о других серьезных проблемах, в том числе — грядущих.Поэтому вопросы о наличии склонности к провалам в памяти теперь все чаще включаются в исследования, помогающие определить, является ли человек алкоголиком или просто любит время от времени выпить для удовольствия., психолог из Университета Миссури, работающая с зависимостями, обнаружила, что есть простой метод, позволяющий страдающим от провалов в памяти сократить потребление спиртного.Она впервые продемонстрировала это на ветеранах вооруженных сил, а затем — на склонных к выпивке студентах. Метод называется. Это интернет-опросник, в котором людей спрашивают об их привычках в потреблении спиртного, а затем рассказывают им, как выглядит их пьянство в сравнении с другими того же возраста и социального круга.Упоминание провалов в памяти, обнаружили ученые, может служить той точкой в разговоре, после которой люди более положительно реагируют на вмешательство специалистов в их привычки.Такие опросники помогают выявить людей, нуждающихся в помощи. Просто спросить о том, как много человек пьет, — это неэффективно.говорит Миллер.Такие опросы не требуют много времени и недороги. Миллер и ее коллеги надеются, что они откроют дорогу к разработке более эффективных методов. Она рассчитывает на привитие культуры принятия спиртного, когда люди поймут, чтоДругие исследователи надеются, что вопросы о предыдущем опыте провалов в памяти могут предотвратить или снизить количество случаев рискованного поведения другого типа.подчеркивает Хаас.Тем, кто регулярно напивается до беспамятства, и кого это беспокоит, можно посоветовать для начала хотя бы снизить количество потребляемого спиртного и попросить друзей сделать то же самое.Однако это легче сказать, чем сделать. Например, Сара Хепола только потом осознала, что могла бы и раньше обратить внимание на угрожающие сигналы. Даже тогда, когда она начала понимать, что ей не хочется так напиваться, она не могла остановиться.— говорит Хепола.Она не пьет уже восемь лет и рада, что больше не проваливается в ту страшную западню, в которой все забывается. Жизнь стала гораздо проще, говорит она.