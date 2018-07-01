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В Кобринском районе в ДТП погиб 8-месячный ребенок

02.07.2018 11:25 — Разное | UDF  
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Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
В Кобринском районе в ДТП погиб 8-месячный ребенок, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Сегодня около 08.05 на территории Кобринского района на автодороге М1 Брест - Минск - граница РФ произошло ДТП. По предварительной информации, автомобиль "Ниссан Кашкай", за рулем которого был 27-летний водитель (гражданин России, житель Германии), на 61-м км столкнулся с грузовым автомобилем "ДАФ", которым управлял 46-летний житель Барановичей. От удара "Ниссан" отбросило на барьерное ограждение.

В Кобринском районе в ДТП погиб 8-месячный ребенок

8-месячный мальчик-пассажир, сын водителя "Ниссана", с тяжелыми травмами головы был доставлен в больницу, где скончался. Россиянин 1954 года рождения, который находился на переднем пассажирском сидении, с различными травмами госпитализирован в Кобринскую ЦРБ.

В Кобринском районе в ДТП погиб 8-месячный ребенок


В Кобринском районе в ДТП погиб 8-месячный ребенок

По предварительным данным, ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства, все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
 
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